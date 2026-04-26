Gólyahír: apuka lesz a Sztárban Sztár leszek közönségkedvenc énekese

Tasi Dávid hatalmas bejelentést tett: apuka lesz a Sztárban Sztár leszek énekese.

Ismét meglepte követőit a Sztárban Sztár leszek énekese

Dávid és felesége, Alexa csak egy hónapja mondták ki a boldogító igent, amely teljes meglepetésként érte a rajongókat. A zenész ekkor így jelentette be házasságát:

A feleségem. Köszönöm, hogy mellettem vagy a legjobb és a legnehezebb pillanatokban is.

Úgy tűnik, Dávid szereti a kellemes meglepetéseket, hiszen ismét egy újabb ilyennel szolgált: most apuka lesz.

Alexa egy Instagram-bejegyzésben jelentette be a hírt: ultrahangjukat osztották meg, amely mellett „anyu” és „apu” feliratú baseballsapkákat helyeztek el.

Érkezik a szerelem babánk

- írta az anyuka.