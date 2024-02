Tasi Dávidnak most lett elege: azonnal el kellett utaznia

Tasi Dávid a Sztárban Sztár leszek! negyedik évadának versenyzője hátrébb vonult az elmúlt időszakban a nyilvánosságtól, főleg azután, hogy vége lett a tehetségkutató műsornak. Olyannyira, hogy a legutóbbi Instagram-történetében már nem is Magyarországról posztolt. A hölgyek kedvenc átalakulója Dublin utcáiról töltött fel videót, sőt elmondta nekünk, el kellett már utaznia kicsit.

Tasi Dávid elutazott, mert már szüksége volt a pihenésre (Fotó: Markovics Gábor)

Kimerült a műsor után

Az énekes rengeteget hajtott a TV2 műsorában, hogy minél tovább meneteljen. Egészen előkelő helyezést ért el, de ez rengeteget kivett belőle, ugyanis a műsor előtt teljesen civil volt. Bele kellett rázódnia gyorsan a szórakoztató iparba:

– Kellett már egy kis pihenő. Ez határozottan tervben volt már a Sztárban Sztár leszek! óta, így most jött el az idő, hogy ki tudtam jönni. Nagyon sok volt az interakció, a forgatás elég sokat kivett belőlem – kezdte a Borsnak a TV2 tehetségkutatójának énekese, aki egyedül vágott bele az utazásba, és azt is megemlítette, hogy családtagot is meglátogatott.

Tasi Dávid magára próbál fókuszálni (Fotó: Bánkúti Sándor)

Próbál magára fókuszálni

Dávidnak az a célja, hogy a jövőben többet állhasson a színpadon, mint énekes. Sokat dolgozik, hogy ez összejöhessen. Dalokat ír és folyamatosan finomítja a terveit. Kellett már egy kis idő magára:

– Ez egy kicsit magamba fordulósabb utazás. Egy pár nap, amiben kicsit tudok teljesen magamra fókuszálni. Elég sok dolgom van mostanság és próbálom magam felépíteni. Eljöttem kiszellőztetni a fejem, ez egy kicsit így mentálisan is tovább visz, hogy jobban tudjam folytatni a munkát és a kapcsolataim ápolását – mondta a kigyúrt celeb, aki számára otthonos érzést ad Írország, annak ellenére, hogy hiányzik a lakása.

– Nagyon szeretem Írországban, hogy teljesen mások az emberek. Az egész ország hangulata nagyon bejön, gyakorlatilag nekem való. Az ír söröket is nagyon szeretem, az meg itt van rengeteg – jegyezte meg Dávid, aki új lendülettel fog hazatérni egy napon belül.