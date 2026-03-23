Titokban megnősült a Sztárban Sztár sármos énekese: képeken Tasi Dávid és szerelme!

A közönség korábban a Sztárban Sztár színpadán ismerhette meg az elképesztően tehetséges és jóképű Tasi Dávidot, aki hétről hétre kápráztatta el a nézőket átalakulásaival. Az énekes karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, nemrégiben ugyanis a népszerű Hot Men Dance formációhoz is csatlakozott, ahol tánctudását is rendszeresen megcsillogtatja. Most azonban nem a szakmai sikerei, hanem a magánélete miatt került a figyelem középpontjába. Legfrissebb bejegyzése után ugyanis egyértelmű: a szívtipró énekes megházasodott!

A Sztárban Sztár leszek! után rátalált a szerelem

Tasi Dávid mindig is a diszkréció híve volt, ha a szívügyeiről kérdezték. Egy korábbi Ripost-nak adott interjúban szűkszavúan ugyan, de elárulta, hogy a szíve már foglalt egy ideje, ám a részleteket mindvégig homály fedte. Akkor még senki sem sejtette, hogy a románc ilyen rövid idő alatt szintet lép, és az énekes hamarosan az oltár elé áll. Ez a bejelentés derült égből villámcsapásként érte a követőket. Az Instagram-oldalán megosztott fotó azonban nem hagy maga után kérdéseket: a képen az énekes és újdonsült felesége is látható, a boldogságuk pedig leírhatatlan.

A feleségem. Köszönöm, hogy mellettem vagy a legjobb és a legnehezebb pillanatokban is!

– írta a kép alá Dávid, ezzel is megpecsételve szerelmüket.

Ismerős arc a Hot Men Dance háza táján

Természetesen a hír hallatán azonnal beindult a rajongók fantáziája. Sokan arra gyanakszanak, hogy a szerelmesek útja a Hot Men Dance kapcsán kereszteződhetett, hiszen Dávid csatlakozása óta rengeteg új impulzus érte az énekest. Mindenesetre: ez a rövid, de annál komolyabb ismeretség gyorsan komoly irányba fordult, ami ebben a rohanó világban igazi tündérmesébe illő fordulat.

Happy end és a jövőbeli tervek

Tasi Dávid élete mostanra teljesedett ki igazán. Míg a Sztárban Sztár leszek! idején még a szakmai bizonyítás vágya hajtotta, mára egy kiegyensúlyozott, boldog férfi képét mutatja, aki megtalálta az egyensúlyt a karrier és a magánélet között. A Hot Men Dance tagjaként persze továbbra is lázban tartja a hölgyközönséget, de a fellépések után most már egy szerető feleség várja haza. A rajongók és a sztárvilág tagjai pedig ezerszámra küldik a gratulációkat és a jókívánságokat a párnak. Úgy tűnik, Tasi Dávid most már révbe ért és büszkén vállalja: megtalálta élete párját.