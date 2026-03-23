BékemenetLehallgatási botrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Emőke névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Titokban megnősült a Sztárban Sztár sármos énekese: képeken Tasi Dávid és szerelme!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 17:20
Hatalmas a boldogság a fiatal énekes háza táján, aki a közösségi médiában jelentette be az örömhírt. A Sztárban Sztár leszek! egykori felfedezettje, Tasi Dávid hivatalosan is elkelt, és egy érzelmes fotóval tudatta a világgal, hogy rátalált az igazira.
Bors
A szerző cikkei

A közönség korábban a Sztárban Sztár színpadán ismerhette meg az elképesztően tehetséges és jóképű Tasi Dávidot, aki hétről hétre kápráztatta el a nézőket átalakulásaival. Az énekes karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, nemrégiben ugyanis a népszerű Hot Men Dance formációhoz is csatlakozott, ahol tánctudását is rendszeresen megcsillogtatja. Most azonban nem a szakmai sikerei, hanem a magánélete miatt került a figyelem középpontjába. Legfrissebb bejegyzése után ugyanis egyértelmű: a szívtipró énekes megházasodott!

A Sztárban Sztár leszek! Tasi Dávidja megházasodott (Fotó: Tasi Dávid/Instagram)

A Sztárban Sztár leszek! után rátalált a szerelem

Tasi Dávid mindig is a diszkréció híve volt, ha a szívügyeiről kérdezték. Egy korábbi Ripost-nak adott interjúban szűkszavúan ugyan, de elárulta, hogy a szíve már foglalt egy ideje, ám a részleteket mindvégig homály fedte. Akkor még senki sem sejtette, hogy a románc ilyen rövid idő alatt szintet lép, és az énekes hamarosan az oltár elé áll. Ez a bejelentés derült égből villámcsapásként érte a követőket. Az Instagram-oldalán megosztott fotó azonban nem hagy maga után kérdéseket: a képen az énekes és újdonsült felesége is látható, a boldogságuk pedig leírhatatlan.

A feleségem. Köszönöm, hogy mellettem vagy a legjobb és a legnehezebb pillanatokban is!

– írta a kép alá Dávid, ezzel is megpecsételve szerelmüket.

Ismerős arc a Hot Men Dance háza táján

Természetesen a hír hallatán azonnal beindult a rajongók fantáziája. Sokan arra gyanakszanak, hogy a szerelmesek útja a Hot Men Dance kapcsán kereszteződhetett, hiszen Dávid csatlakozása óta rengeteg új impulzus érte az énekest. Mindenesetre: ez a rövid, de annál komolyabb ismeretség gyorsan komoly irányba fordult, ami ebben a rohanó világban igazi tündérmesébe illő fordulat.

Happy end és a jövőbeli tervek

Tasi Dávid élete mostanra teljesedett ki igazán. Míg a Sztárban Sztár leszek! idején még a szakmai bizonyítás vágya hajtotta, mára egy kiegyensúlyozott, boldog férfi képét mutatja, aki megtalálta az egyensúlyt a karrier és a magánélet között. A Hot Men Dance tagjaként persze továbbra is lázban tartja a hölgyközönséget, de a fellépések után most már egy szerető feleség várja haza. A rajongók és a sztárvilág tagjai pedig ezerszámra küldik a gratulációkat és a jókívánságokat a párnak. Úgy tűnik, Tasi Dávid most már révbe ért és büszkén vállalja: megtalálta élete párját.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
