Az utcán omlott az aszfaltra sikoltozva az édesanya: ikerfiait megölte a férje

Egy apát és 10 éves ikerfiait holtan találták egy feltételezett gyilkosság és öngyilkosság áldozataként – közölte a rendőrség. A hatóságok közlése szerint egy ismeretlen férfi, aki feltehetően a negyvenes évei közepén járt, vasárnap este 7 óra 15 perc körül lelőtte fiait egy házban a Los Angelestől körülbelül 25 percre fekvő Canoga Parkban, majd maga ellen fordította a fegyvert.

A fiúk anyja, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, azt mondta a rendőröknek, hogy két lövést hallott, és bement a hálószobába, hogy megnézze, mi történik – közölte a rendőrség a CNS szerint. Ekkor a férfi rálőtt a fegyverrel, de mellélőtt. Ezután a fejéhez szegezte a fegyvert, és meghúzta a ravaszt – jelentette a lap.

A Los Angeles-i Rendőrkapitányság (LAPD) közlése szerint halálukat gyilkosság és öngyilkosság okozta, és az apa a feltételezett lövöldöző.

Az ABC7 által rögzített felvételen egy összetört nő látható, aki fékezhetetlenül sír, miközben egy férfi vigasztalja az ingatlan előtt. A többi megtört szívű családtag és barát csendben állt, próbálták feldolgozni a történteket.

„Ez nagyon szomorú. Két kisgyerek és egy apa. Ez egy család. Senki sem érdemelte ezt” – mondta egy névtelen nő a helyszínen a lapnak.

A hatóságok órákat töltöttek a helyszínen, bizonyítékokat gyűjtöttek a házon belülről és kívülről, amely közvetlenül a Lanark Parkkal, egy családbarát parkkal szemben található. Bár a helyszínen lévők közül sokan ismerték a családot, vadidegenek is megjelentek, hogy leróják kegyeletüket.

"Úgy éreztem, imádkoznom kell értük, még ha nem is ismertem a családjukat. Ez emberi kötelességünk" - mondta egy nő.

Egy másik helyi lakos, CC Pelkey, a KTLA5-nek elmondta : „Megszakad a szívem ezért a családért, mert ez tragikus. Ennek soha senkivel nem szabadna megtörténnie.”

„A gyerekeknek soha nem volt esélyük arra, hogy éljenek, és nem értem, miért nem kért segítséget az apa, ha voltak problémái. Miért? Hogy elvette a gyerekei és a saját életét. Egyszerűen nincsenek szavak erre most.”

A halálesetük kivizsgálása még folyamatban van – közölte a Los Angeles-i rendőrség.