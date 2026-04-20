Szinetár Dóra vallomása: nem szívesen emlékszik vissza a kamaszkorára

Szinetár Dóra két olyan festménnyel érkezett a Kincsvadászok VIP stúdiójába, amit hosszú ideje nem látott.

Szinetár Dóra két kamaszkori emlékétől szabadult volna a Kincsvadászok VIP adásában

A Jászai Mari-díjas színésznő elárulta: a képek sokáig el voltak pakolva, csak mostanában kerültek ismét a kezébe. Noha megfordult a fejében, hogy kitegye őket a falra, rájött, hogy azok a kamaszkorát idézik - egy olyan időszakot, ami nem volt feltétlenül kellemes számára.

"Ez életemnek nem a legboldogabb időszaka volt, és rájöttem, hogy egy csomó olyan emléket visszahoz, amire nem feltétlenül szeretnék minden nap többször emlékezni" - magyarázta.

Szinetár Dóra kamaszkora nem volt feltétlen boldog?

A színésznő a stúdióban elárulta: neki nem igazán vannak festményei, sőt, a Kincsvadászokba hozott két képet sem ő, hanem még az édesapja kapta magától a festőművésztől, végül a képek mégis Dóra kamaszkori szobájában kötöttek ki.

"Furcsa viszonyban voltam velük. Egyrészt büszke voltam rá, hogy az én szobámban van két igazi festmény, másrészt elképesztően érdekelt, mint gyereket, hogy mi a fenét ábrázol ez a két kép" - árulta el, hozzátéve: felnőttként sehol sem találta már ezeknek a képeknek a helyét, mert annyira a fiatalságára emlékezteti.

Nem azt mondom, hogy nem szerettem kamasz lenni, de nem vágyom vissza!

- jelentette ki.