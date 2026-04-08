Szigligeti Ivett fontos mérföldkőhöz érkezett a gyászban, elhagyta az országot

Dudás Miklós halála óta nincs olyan nap, hogy egykori kedvese, Szigligeti Ivett ne gondolna rá. A fiatal édesanya január 5-én egyik pillanatról a másikra változott meg, amikor Dudás Miki váratlanul, tragikus körülmények között meghalt. Ivett azóta is próbálja feldolgozni a feldolgozhatatlant, sokáig csendben maradt, aztán szép fokozatosan kezdte megosztani az érzéseit követőivel.

Szigligeti Ivett Instagram oldalán osztotta meg, hogy elhagyta az országot (Fotó: Mediaworks)

Szigligeti Ivett Horvátországban próbál feledni

A sportoló halála után Ivett a csendesen zajló gyászfolyamat mellett döntött, nem kommunikált arról, hogyan élte meg a veszteséget. Idővel azonban több szívszorító posztot is kitett közösségi oldalára, közös képeket Mikivel és néhány sort, amelyben megpróbálta kifejezni, min megy keresztül. A gyász nemcsak az emlékekben él tovább, hanem a hétköznapok legapróbb pillanataiban is, két kisgyermekükkel például most először kellett úgy megélniük az ünnepeket, hogy Miki már nem volt velük.

Ivett számára a legnagyobb kihívást talán az jelenti, hogy saját fájdalma mellett anyaként is helyt kell állnia. Elmondása szerint minden energiáját arra fordítja, hogy gyermekeinek biztonságot és szeretetet adjon, miközben segíti őket abban, hogy feldolgozzák édesapjuk elvesztését. Talán épp emiatt annyira szívmelengető látni, hogy a nehézség mellett Ivett megpróbál továbblépni és ha csak rövidre is, de igyekszik minden pillanatban észrevenni a dolgok jó oldalát is. Legfrissebb bejegyzésében a horvát tengerparton sütkérezik fürdőruhában, videója alá pedig szűkszavúan csak annyit írt:

Pont erre volt szüksége a lelkemnek

Hogy mennyi időre ment és a gyerekek is vele tartottak-e, egyelőre nem derült ki, azonban azon se csodálkoznánk, ha néhány napra kiszakított volna magának némi én-időt, hiszen most mindennél nagyobb szüksége van a töltődésre. Ivett bejegyzését saját oldalán lehet megnézni.

Szigligeti Ivett gyerekei érdekében tesz mindent, igyekszik nekik is enyhíteni fájdalmukat (Fotó: RTL Klub)

Még mindig nincs eredmény

A 34 éves sportolót január 5-én, délelőtt találták holtan a budapesti, 18. kerületi lakásában. A hírek szerint Dudás Miki édesanyja és gyermekei anyja, Szigligeti Ivett találtak rá az ingatlanban, miután napok óta nem tudták elérni. A lakás ajtaja belülről zárva volt, ezért a bejutáshoz zárszakértő segítségére is szükség volt. A rendőrség első tájékoztatása szerint a helyszínen idegenkezűségre vagy bűncselekményre utaló nyom nem merült fel, ezért eleinte közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálták a körülményeket, később azonban fordult a történet. A boncolás eredményeképpen halált okozó testi sértés gyanúja miatt kezdtek nyomozni, az ügy azóta is lezáratlan. A család értetlenül állt a történtek előtt, többek között például az előtt, hogy ha Mikinek bántalmazás miatt kellett meghalnia, akkor vajon miért nem kért segítséget. Ezzel kapcsolatban a Borsnak egy kriminológus is elmondta: egyéb okok állhatnak a háttérben.