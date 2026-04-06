„Apához is fog jönni a nyuszi” – Dudás Miki gyermekeinek, így telik a húsvét

Dudás Miki családjának ez az első húsvétja, amikor a sportoló már nincs velük, ennek ellenére természetesen szívükben hordozzák ma is a szeretett családapát.

Dudás Mikiék húsvéti programja

Szigligeti Ivett a gyermekek ünnepi programjairól osztott meg képeket követőinek. A testvérpár korán reggel felöltözve várta az ünnepet: Nara kosárral a kezében, Miló pedig kölnivel készen állt a locsolkodásra.

Ivett a gyermekekről az apjuk portréja előtt is megosztott egy képet. A gyerekek leírása szerint arra voltak kíváncsiak, apjukat is meglátogatja-e majd a nyuszi az ünnepek alatt.

Ezután megosztott képek szerint a család egy kisebb utazásra is elindult, azt még viszont nem tudni pontosan hova tartanak.