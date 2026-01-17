Most kaptuk: súlyos balesetet szenvedett a Tények műsorvezetője – fotó

Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Aggódnak a rajongók a TV2 sztárjáért, kiderült ugyanis, hogy Szentpéteri Eszter balesetet szenvedett.
Az esetről a Tények műsorvezetője maga számolt be a közösségi oldalán, bejegyzéséből pedig az is kiderült, hogy belső oldalszalag-szakadást szenvedett, amely részleges, ugyanakkor súlyosnak számít. Elmondása szerint azért, mert  a szalag szinte teljesen elszakadt, csak a rostok maradtak épek.

Szentpéteri Eszter hangsúlyozta, hogy a baleset ellenére jól van, jelenleg igyekszik minél többet pihenni, 

Na, úgyis láttátok már sokan, aki pedig még nem, az fogja majd a következő hetekben... És titkot sem csinálok a dolgokból, mert én ilyen vagyok... Belső oldalszalag szakadás. Részleges, de alapos, mert csak rostok maradtak! Nem a pályán, a hütte csúszós talaján estem el sícipőben! Síelni jó! Most többet pihenek, mint szoktam és picit lassabban, de mindenhová eljutok. Szeretet van! — nyugodt

— fogalmazott a műsorvezető. 

