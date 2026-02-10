Szabó Zsófi Magyarországról: „Ha erős a család, akkor erős a nemzet”

A kormány erősen indította az idei évet, mivel bevezette a rezsistoppot, ami mellett még több intézkedést is hozott, amik nagyban segítik a családosokat. A családi adókedvezmények, a 40 év alatti, legalább két gyermeket nevelő édesanyák SZJA-mentessége és a minimálbér növelése csak néhány azokból a kedvezményekből, amikkel a magyar kormány segítséget nyújt az embereknek.
A Fidesz jelenleg családcentrikus politikát végez. Ezt bizonyítja az a rengeteg támogatás, amiket az elmúlt időben vezetett be a magyar kormány. Ha erős a család, akkor erős a nemzet is. Említhetném az SZJA-mentességet, ami most már nemcsak a háromgyermekes édesanyáknak jár, hanem a kétgyermekeseknek is
— számolt be a támogatásokról Borsnak a műsorvezető, aki egyben a Női DPK nagykövete is.
Az egygyermekes családanya éppen kiesik az édesanyáknak járó SZJA-mentességből, de elmondása szerint ezt azért nem sajnálja, mert látja a kormány politikáján a következetességet és a kiszámíthatóságot.
Hogy miért tartok fontosnak egy stabil és biztonságos Magyarországot? A biztonság adja meg az emberek mindennapi nyugalmát: azt az érzést, hogy félelem nélkül élhetnek, dolgozhatnak, nevelhetik a gyermekeiket és tervezhetik a jövőjüket. Ha ez hiányzik, minden más - gazdasági fejlődés, oktatás, közösségi élet - bizonytalanná válik. Egy biztonságos és stabil Magyarország erős közösségeket jelent, ahol az emberek nem egymás ellen, hanem egymásért dolgoznak
— mondta lapunknak a Gazdálkodj okosan Digitális Polgári Kör alapító tagja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.