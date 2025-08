Ikrek lesznek? Király Viktorék megszólaltak a második gyerekről!

A Hal a tortán 2025-ös évadában először a diéta bajnokai mutathatták meg főzőtudományukat, köztük Emilio, Kanizsai Silka Ágnes, Singh Viki, Szabó Kitti és Király Viktor. Az énekes lakomájára az utolsó estén került sor, amiben természetesen a felesége, Király-Virág Anita is segítségére volt, pontosabban inkább Viktor segített neki. A házaspár az otthonában fogadta a vendégeket, ahol többek között a családjuk, na meg a második gyerek kérdése is szóba került. Vonakodva ugyan de el is árulták, mi a véleményük a témáról.

Kiderült kap-e testvért Király Viktor kisfia, a Hal a tortán új évadában mondta el a véleményét (Fotó: archív / hot! magazin)

Úgy tűnik, Király Viktor és Király-Virág Anita kapcsolata nem csak a rajongókat, de még a celebeket is foglalkoztatja, különösen az a másfél év, amit külön töltöttek. A sztárpár már túllépett a nehéz időszakon, de nem tagadják, hogy bizony volt idő, amikor Anita elköltözött otthonról a kisfiukkal, Kolennel.

Majdnem másfél év volt a szünet két évvel ezelőtt, pontosan egy év és három hónap. Én úgy emlékszem, hogy volt egy keddi nap, amikor felmentem a lakásba, amit béreltünk neki, és mondtam Anitának, hogy most már legyen elég, nagyon hiányzol, gyertek haza. Anita erre máshogy emlékszik, de így volt

– mesélte a vendégeinek Viktor.

„Én úgy állok hozzá, hogy ez egy nagy tanulópénz volt mindenki számára, de örülök, hogy most estünk át ezen, viszonylag a házasságunk elején. Úgy érzem, hogy sokkal erősebbek vagyunk most” – tette még hozzá.

Király Viktor és Anita nem értenek egyet a második babát illetően (Fotó: archív / hot! magazin)

Király Viktor felesége Anita második gyerekre vágyik

Emilio és Ági nem fogta vissza magát a kérdéseket illetően, bátran rátértek a második gyerek kérdésére is, ami Viktornak nem esett éppen jól, de sejtelmesen azért válaszoltak.

Belekérdeztek még egy kemény témába, aminél már úgy éreztem, hogy inkább egy kérdőjel van a fejemben, hogy ezt egyáltalán illik-e megkérdezni, hogy miért nincs második gyerek. Ez fura egy társaságban, mert ez intim kérdés, amit csak nekünk kell megtárgyalnunk Anitával, hogy akarunk-e

– mondta el a véleményét Viktor.

De Anita végül elárulta, hogy ő valóban szeretne második gyermeket, míg az énekes attól tart, hogy ikreik születnének, hiszen ő maga is iker.