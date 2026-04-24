Szabó Dóra már a családalapítást fontolgatja férjével! – Exkluzív esküvői fotók!

Szabó Dóra áprilisban ünnepelte első évfordulóját párjával, Juhos Péterrel, akivel decemberben már az esküvőt is megtartották. A korábbi műsorvezető azóta nagyon boldog férje mellett, akivel már a gyermekvállalást is fontolóra vették. Az esküvő Miamiban volt, ahova csak ketten utaztak el, de nincs kizárva, hogy hamarosan egy baráti bulit is szerveznek, mivel többen szerettek volna együtt ünnepelni a házaspárral.
Itthon volt egy polgári esküvő, amin csak a szűk családi kör volt jelen, illetve Miamiban tartottuk a szertartást, ahol pedig csak ketten voltunk. Úgy gondoltuk, hogy ez az élmény a miénk marad, de előfordulhat, hogy lesz egy össznépi is, mivel a barátok eléggé sérelmezték, hogy kizártunk mindenkit az örömködésből
– mondta viccesen lapunknak a TV2 Mokka korábbi műsorvezetője.
Azóta pedig óriási a boldogság a szerelmes pár életében, akik kezdenek hozzászokni a házas élethez. „Aki házas az tudja, hogy ez egy megerősítése a kapcsolatnak és elköteleződésnek. Természetesen nagyon boldogok vagyunk. Én is kezdem megszokni, hogy férjemnek hívom és ő is jó érzéssel mondja ki nagyon sokszor, hogy a feleségem” – árulta el a Borsnak Szabó Dóra.
Nálunk minden nagyon gyorsan alakul, mivel a kapcsolatunk sem tekint vissza nagy múltra. Csupán most ünnepeltük áprilisban az első évfordulónkat, ami nem megszokott egy házaspárnál. Semmire nem lehet azt mondani, hogy korai lenne, és így vagyunk a családalapítással is
– jelentette ki a korábbi műsorvezető.
Bár a barátok nem lehettek jelen az esküvőn, de így is mindenben támogatták Dóra döntését. „Senki nem ijedt meg, amikor bejelentettük, hogy egybekelünk, mivel a barátok és a család is mindenben támogatni szokott. Amint megismerték, utána már nagyon örültek, hogy ilyen gyorsan lépkedünk előre. Kettőnk között is biztos volt már az elején, hogy mindketten ezt akarjuk, így nyilván a többiek is támogatták a döntésünket” – mesélte lapunknak Szabó Dóra.
