Szabó Dóra már a családalapítást fontolgatja férjével! – Exkluzív esküvői fotók!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 16:50
A TV2 Mokka korábbi műsorvezetője decemberben mondta ki a boldogító igent. Szabó Dóra újdonsült férjével azóta már a családalapításon is gondolkozik.
Szabó Dóra áprilisban ünnepelte első évfordulóját párjával, Juhos Péterrel, akivel decemberben már az esküvőt is megtartották. A korábbi műsorvezető azóta nagyon boldog férje mellett, akivel már a gyermekvállalást is fontolóra vették. Az esküvő Miamiban volt, ahova csak ketten utaztak el, de nincs kizárva, hogy hamarosan egy baráti bulit is szerveznek, mivel többen szerettek volna együtt ünnepelni a házaspárral.

Szabó Dóra férje meditációkra és hangtálazásokra is eljár a korábbi műsorvezetővel.
Szabó Dóra férje meditációkra és hangtálazásokra is eljár a korábbi műsorvezetővel (Fotó: Alexey Olivenko)

Szabó Dóra szűk, családi körben esküdött

Itthon volt egy polgári esküvő, amin csak a szűk családi kör volt jelen, illetve Miamiban tartottuk a szertartást, ahol pedig csak ketten voltunk. Úgy gondoltuk, hogy ez az élmény a miénk marad, de előfordulhat, hogy lesz egy össznépi is, mivel a barátok eléggé sérelmezték, hogy kizártunk mindenkit az örömködésből

– mondta viccesen lapunknak a TV2 Mokka korábbi műsorvezetője.

Azóta pedig óriási a boldogság a szerelmes pár életében, akik kezdenek hozzászokni a házas élethez. „Aki házas az tudja, hogy ez egy megerősítése a kapcsolatnak és elköteleződésnek. Természetesen nagyon boldogok vagyunk. Én is kezdem megszokni, hogy férjemnek hívom és ő is jó érzéssel mondja ki nagyon sokszor, hogy a feleségem – árulta el a Borsnak Szabó Dóra.

Szabó Dóra műsorvezetőként még nem zárta le karrierjét és nem veti el az ötletet, hogy egyszer visszatérjen a képernyőkre (Fotó: Alexey Olivenko)

Szabó Dóra már a családalapításon gondolkozik

Nálunk minden nagyon gyorsan alakul, mivel a kapcsolatunk sem tekint vissza nagy múltra. Csupán most ünnepeltük áprilisban az első évfordulónkat, ami nem megszokott egy házaspárnál. Semmire nem lehet azt mondani, hogy korai lenne, és így vagyunk a családalapítással is

– jelentette ki a korábbi műsorvezető.

Bár a barátok nem lehettek jelen az esküvőn, de így is mindenben támogatták Dóra döntését. Senki nem ijedt meg, amikor bejelentettük, hogy egybekelünk, mivel a barátok és a család is mindenben támogatni szokott. Amint megismerték, utána már nagyon örültek, hogy ilyen gyorsan lépkedünk előre. Kettőnk között is biztos volt már az elején, hogy mindketten ezt akarjuk, így nyilván a többiek is támogatták a döntésünket” – mesélte lapunknak Szabó Dóra.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu