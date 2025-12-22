KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Zénó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Igazi meglepetés: férjhez ment a Mokka korábbi műsorvezetője

Tv2 Mokka
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 16:05
esküvőműsorvezetőSzabó Dóra
A nagy hírt az Instagramon jelentette be. A TV2 Mokka egykori műsorvezetőjét százak köszöntötték gratulációkkal.
Bors
A szerző cikkei

Meglepetésszerűen férjhez ment a TV2 Mokka egykori műsorvezetője, Szabó Dóri

Férjhez ment a TV2 Mokka korábbi műsorvezetője
Férjhez ment a TV2 Mokka korábbi műsorvezetője Fotó: Unsplash

A hírt az Instagram-oldalán osztotta meg, ahol esküvői ruhában készült fotóval jelentette be az örömhírt. A bejegyzés leírása szerint Dóri december 6-án mondta ki a boldogító igent párjának, Juhos Péternek. A poszt alatt rövid időn belül több száz gratuláció érkezett.

Szabó Dóri 2017 és 2019 között dolgozott a Mokka műsorvezetőjeként. A televíziózás után a jóga felé fordult, amely ma már nemcsak szenvedélye, hanem hivatása is, hiszen oktatóként tevékenykedik.

A műsorvezető hozzászólásai között több ismerős arcot is láthattunk: Horváth Éva, Tatár Csilla, Gelencsér Tímea, és Vajna Tímea is gratulált neki a nagy naphoz.

Így jelentette be házasságát a TV2 Mokka egykori műsorvezetője:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu