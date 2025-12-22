Igazi meglepetés: férjhez ment a Mokka korábbi műsorvezetője

Meglepetésszerűen férjhez ment a TV2 Mokka egykori műsorvezetője, Szabó Dóri.
A hírt az Instagram-oldalán osztotta meg, ahol esküvői ruhában készült fotóval jelentette be az örömhírt. A bejegyzés leírása szerint Dóri december 6-án mondta ki a boldogító igent párjának, Juhos Péternek. A poszt alatt rövid időn belül több száz gratuláció érkezett.
Szabó Dóri 2017 és 2019 között dolgozott a Mokka műsorvezetőjeként. A televíziózás után a jóga felé fordult, amely ma már nemcsak szenvedélye, hanem hivatása is, hiszen oktatóként tevékenykedik.
A műsorvezető hozzászólásai között több ismerős arcot is láthattunk: Horváth Éva, Tatár Csilla, Gelencsér Tímea, és Vajna Tímea is gratulált neki a nagy naphoz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.