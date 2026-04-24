Szabó Dóra eltűnt, Így éli mindennapjait a Mokka korábbi műsorvezetője

Szabó Dóra hét éve hagyta ott a TV2 Mokka műsorát, ami után visszavonult a televíziós szerepléstől. A műsorvezető élete azóta nagy változásokon ment keresztül, mint szakmailag és magánéletileg is. Decemberben férjhez ment, emellett pedig legtöbb idejét tanulással tölti. A Borsnak mesélte el Dóra, hogy nagyon pörgősek a napjai, mivel az iskola mellett jógaoktatónak állt.

Szabó Dóra férje mindenben támogatja a Mokka korábbi műsorvezetőjét (Fotó: Mediaworks Archív)

Szabó Dóra nem unatkozik

Sok minden zajlik jelenleg az életemben, mert két képzést is elkezdtem. Elég masszívan tanulok most, ami egy hosszú távú befektetés. A végső cél pedig a szépségiparban való elhelyezkedés. Iskolába járok, jóga oktató is vagyok, amit egyszerre tanulok és tanítok. Minden napom teljesen más, kicsit rohangálós, amit nagyon élvezek

– mondta a Borsnak a Mokka korábbi műsorvezetője.

A televíziós sikerek után, az új szakmájában is sorra jönnek az eredmények.

„Éppen nagykövete lettem egy élménykezelésekkel foglalkozó láncnak. Ennek a kommunikációjában is rendszeresen részt veszek, úgyhogy tényleg nem unatkozom” – árulta el a Borsnak Szabó Dóra.

Szabó Dóra és Pachmann Péter nagyszerű műsorvezető párost alkottak a Mokkában (Fotó: TV2)

Szabó Dóra nem mondana nemet egy televíziós szereplésre

A TV2 Mokka című műsorából ismerte meg az ország a műsorvezető nevét, aki egy ideje már háttérbe helyezte korábbi munkáját.

Elsősorban műsorvezetőnek tartom magam és nagyon szerettem az életem ezen időszakát. Ha valami testhezálló szerepet kapnék, akkor örömmel visszakacsintanék erre a területre is. Nem hiszek a véletlenekben és nem vagyok ilyen szempontból agilis, hogy minden ajtón kopogtassak, így tényleg csak akkor térhetnék vissza, ha egy olyan megkeresés jönne, amiben látnám a fantáziát

– mesélte a Borsnak Dóra.

A korábbi műsorvezető megtalálta a helyét és több, spiritualitással foglalkozó tanfolyamot is elvégzett, amiben férje is támogatja.

„Nagyon szeretem benne, hogy nem kell sokáig győzködnöm, hogy jöjjön el velem egy meditációra vagy, egy hangtálra. Bármikor megemlítem, már szívesen csatlakozik hozzám ilyen dolgokban is, ami szerintem kevés férfiról mondható el” – jegyezte meg Szabó Dóra.