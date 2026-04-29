Kiderült, milyen apa valójában Shane Tusup

A média botrányok után Shane Tusup és felesége, Nagy Viktória Zoé inkább kerülik a nagy nyilvánosságot. Kapcsolatukat inkább csendben élik meg. Ami úgy látszik sikert is aratott, hiszen már összeházasodtak és lett egy gyönyörű kislányuk is, Aurora.

Shane Tusup ilyen édesapa

Aurora hamarosan már a második születésnapját ünnepli. Nagy Viktória Zoé most elmesélte, milyen apuka lett Shane Tusup. Mint kiderült, igazi apa-lánya szerelem van Tusup és Aurora között.

„Ha Shane hazaér a munkából, akkor jön a buli. A telefonján van egy album, amiben Aurora kedvenc zenéi sorakoznak, és ilyenkor mindig ezekre táncolunk. Így töltjük mi a délutánokat. Nagyon szeretünk hármasban lenni. Shane-nek van is egy mondása, hogy mi vagyunk a ’three best friends’ Ha tehetnénk, reggeltől estig együtt lennék, nincs az az idő, ami elég lenne. De így is nagyon szerencsések vagyunk, mert több időt tudunk együtt tölteni, mint a legtöbb család” – mesélte a Bestnek Viki, majd hozzátette:

„Ahogy apa és lánya egymásra néznek, az a legszebb pillanatom a napban. Azt látom, amióta Aurora megszületett, Shane is megérkezett. Mindig éreztem, hogy jó ’apaalapanyag’, de kiderült, hogy sokkal jobb, mint gondoltam.”