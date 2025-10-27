Elolvadsz: Shane Tusup megmutatta pici lányát – Megható fotó

Shane Tusup neve nem úszta meg a botrányt. Ám ez már nem mostanában volt, az úszó edző ugyanis megtalálta a boldogságot Nagy Viktória Zoé oldalán. Sőt Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé szerelmének gyümölcse, a kislányuk idén májusban már első születésnapját ünnepelhette.

Shane Tusup büszke lehet a családjára /

Nagy Viktória Zoé nemrég rangos elismerést nyert egy fitnesz versenyen. Mindössze a szülés után 17 hónappal már bomba formában állhatott a reflektor fényben. Ám a sikert nem egyedül élte meg, hiszen a kupát edző kedvesével és közös tündéri kisbabájukkal együtt emelte a magasba.

„Az én örökké csapatom. És mégis a legnagyobb nyereményem: Ők ketten. Egészen különleges érzés úgy versenyezni, hogy tudom, Ti vártok a színpad mellett” – írta Nagy Viktória Zoé megható családi fotója mellé.

Íme Shane Tusup családja

