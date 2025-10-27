BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Elolvadsz: Shane Tusup megmutatta pici lányát – Megható fotó

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 19:00
Nem is lehetnének boldogabbak. Babájával a karjában emelte magasba a trófeát Shane Tusup felesége.
Shane Tusup neve nem úszta meg a botrányt. Ám ez már nem mostanában volt, az úszó edző ugyanis megtalálta a boldogságot Nagy Viktória Zoé oldalán. Sőt Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé szerelmének gyümölcse, a kislányuk idén májusban már első születésnapját ünnepelhette.

Nagy Viktória Zoé nemrég rangos elismerést nyert egy fitnesz versenyen. Mindössze a szülés után 17 hónappal már bomba formában állhatott a reflektor fényben. Ám a sikert nem egyedül élte meg, hiszen a kupát edző kedvesével és közös tündéri kisbabájukkal együtt emelte a magasba. 

„Az én örökké csapatom. És mégis a legnagyobb nyereményem: Ők ketten. Egészen különleges érzés úgy versenyezni, hogy tudom, Ti vártok a színpad mellett” – írta Nagy Viktória Zoé megható családi fotója mellé. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

