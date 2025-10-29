Tisza-AdóKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
Shane Tusup és felesége komoly döntést hoztak a kislányukról

Shane Tusup
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 13:30
fitneszversenyfeleség
Az úszóedző mellett kislányuk is köszöntötte a fitneszversenyt nyerő Nagy Viktória Zoét. Shane Tusup gyermeke már a saját oldalán üzent.

A szülés után másfél évvel nyert fitneszversenyt Nagy Viktória Zoé. Shane Tusup felesége büszként pózol családjával, illetve a serleggel, amit megnyert. A szurkolótáborban természetesen ott volt az amerikai úszóedző és kislányuk, Aurora is.

Shane Tusup és felesége, Nagy Viktória Zoé
Shane Tusup és felesége, Nagy Viktória Zoé Fotó: Árvai Károly

A nagy napról Tusup és a bajnoknő is posztolt közös képet, szerelmes sorokkal egymásnak üzentek, Viktória Zoé azt emelte ki, különleges élmény volt számára, hogy a verseny után szerettei vártak rá. A képen a másfél éves kislány is meg van jelölve, s ebből derül ki, már neki is van saját Instagram-oldala. Sőt, a pici rendszeresen "üzen"a követőinek az oldalon.

Én vagyok a legkisebb Tusup, de nekem vannak a legnagyobb álmaim

- olvasható angolul a kis Aurora Ann oldalán.

Modellkedik Shane Tusup kislánya

Az anyuka, Nagy Viktoria Zoé korábban beszélt arról, hogy babamodell lesz kislányuk, ez valóra is vált.

"Édesapám kis hercegnőnek hív, de igazából csak egy babamodell vagyok"

- olvasható Aurora Ann bemutatkozásában, akinek a bejegyzéseit az édesanyja készíti. Az oldalnak 212 követője van.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
