A Mol Campus tetejéről ugrott ki ejtőernyővel egy külföldi férfi – Videó

Kedden érkezett bejelentés az akcióról a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz. A külföldi férfi ellen közigazgatási hatósági és szabálysértési eljárás indult – írja a Magyar Nemzet.

Leugrott egy férfi a fővárosi Mol Campus tetejéről.

Ahogy lenti videón is jól látható, egy külföldi férfi felmászott a Mol Campus tetejére, és ejtőernyővel leugrott. A megdöbbentő videót Instagramon tette közzé.