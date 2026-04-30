Fontos bejelentést tettek a súlyosan sérült magyar válogatott focistáról

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 19:07 / FRISSÍTÉS: 2026. április 30. 19:08
Meghosszabbította a szerződését a Debrecen 25 éves csatára. Bárány Donát a Lokinál marad.
CHI
A magyar válogatott labdarúgója, Bárány Donát meghosszabbította szerződését a Debrecennel. A DVSC közösségi oldalának csütörtöki híradása szerint a 25 éves, saját nevelésű csatár új megállapodása 2029 nyaráig szól.

Bárány Donát (balra) a Loki sportigazgatójával, Bogdán Ádámmal Fotó: dvsc.hu

Bárány az előző idényben második lett az NB I góllövőlistáján, a mostani szezonban a sérüléséig 12 alkalommal talált be. Eddig 106 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára a DVSC színeiben, ezeken 38 gólt és 16 gólpasszt jegyzett. Báránynak a magyar-görög barátságos mérkőzésen - az ellenfél védőjével összerúgva - olyan szerencsétlenül fordult alá a bokája, hogy nem tudta folytatni a játékot. Czipri Mátyás osztályvezető főorvos a Sportkórház közösségi oldalán elmondta: a műtét során súlyos, kombinált esetet kellett megoldaniuk, ugyanis a boka külső és belső oldali szalagrendszere is megsérült, ami instabillá tette a testrészt. A műtétre azért volt szükség, mert így jobbak az esélyek a teljes felépülésre, és valamelyest gyorsabb is lehet a sportba való visszatérés. Hozzátette: a gyógyulás esélyei jók, 3-6 hónapra teszik az idejét.

 

Most a legfontosabbnak azt tartom, hogy a felgyógyulásom után a saját csapatomban teljesítsek jól. Aztán jó lenne Angliában játszani. Mindent szép sorban!

 - mondta a csatár, aki a sportgazdaságtan területén diplomát is szerzett a Debreceni Egyetemen.

 

