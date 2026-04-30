Mesés víz alatti esküvőt tartott a szerelmes pár - még a táncot is a tengerfenéken járták el

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 18:30
Sokan a tengerparti homokról álmodoznak, de Sibylle és Rob még mélyebbre mentek: a korallok és halak között, oxigénpalackkal a hátukon mondták ki a boldogító igent. Az 55 éves pár vízalatti esküvővel pecsételte meg a szerelmét Mauritius partjainál.
Vannak párok, akik megelégednek egy elegáns étteremmel, és vannak, akiknek a boldogító igen mellé némi nitrogén is kell a vérükbe. A 12 éve együtt búvárkodó Sibylle Blumenthal és Rob Buurveld fittyet hányt a hagyományokra: náluk egy extrém vízalatti esküvő tette fel az i-re a pontot, amikor a tenger fenekén, Cap Malheureux azúrkék vizében házasodtak össze.

A vízalatti esküvő menyasszonya profi búvárként, mégis elegáns ruhában ereszkedett le a mélybe Fotó: Emperator Diving Center - Mauritius/youtube.com

A pár nem ma kezdte a közös kalandokat: Európát hátrahagyva költöztek Balira, hogy minden nap hódolhassanak szenvedélyüknek. Adta magát a kérdés: ha az életük a víz, miért lenne ez másképp a nagy napon is?

Tizenkét év közös búvárkodás után ez tűnt a tökéletes módnak a házasságkötésre

– mesélte az újdonsült feleség a People magazinnak.

Mindent bevetettek, hogy ne rontsa el a vízalatti esküvő varázsát a ruha

A ceremónia nem volt mentes a technikai kihívásoktól. Sibylle nem búvárruhát, hanem egy lélegzetelállító, fehér menyasszonyi ruhát öltött, amit különleges trükkel kellett vízbiztossá tenni.

Nagyon különleges érzés volt, de kicsit furcsa uszonyok nélkül a vízbe menni. A ruhámba apró ólomsúlyokat varrtak, hogy lent tartson, sőt, még a ruha alatt is fehér súlyövet és bokasúlyokat viseltem

– árulta el a menyasszony, aki frangipáni virágokból kötött csokrot szorongatva úszott az oltárhoz.

A víz alatt felállított, pálmalevelekkel díszített kapunál nem volt szükség papra: a pár laminált kártyákról olvasta fel egymásnak az esküjét, majd a búvárok jól ismert „OK” jelzésével jelezték a világnak, hogy készen állnak a közös életre.

Együtt lélegeztek a víz alatt

A legmeghatóbb pillanat azonban mégis az volt, amikor a pár szó szerint egy levegőt szívott. A ceremónia alatt ugyanis közös oxigénpalackot használtak, ami a legmélyebb bizalom jele a búvárok között.

Az, hogy a szertartás alatt osztoztunk a levegőn, számomra nagyon jelképes volt

– mondta Sibylle.

Az extrém esküvő után a családtagok sem lepődtek meg a híreken. Amikor a pár Mauritius partjairól körbetelefonálta a szeretteit, mindenki csak annyit mondott: „Ez annyira ti vagytok!” Úgy tűnik, Rob és Sibylle szerelme tényleg nem ismer határokat – se földön, se vízen.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
