Kicsoda? Őt választották a foci-vb legsármosabb kapitányának

Algéria szövetségi kapitánya, Vladimir Petkovic a legmegnyerőbb szakember a labdarúgó-vb-n dolgozó trénerek közül. A Live Football Tickets rangsorolta a tornán közreműködő 48 edzőt. A tanulmányban olyan tényezőket vettek figyelembe, mint az arc matematikai szimmetriája, a magasság, az életkor és az edzői sikerek. Ezek alapján határozták meg a „vonzerő-pontszámokat”. A 62 éves bosnyák származású Petkovic svájci állampolgársággal is bír, 2014 és 2021 között a helvét válogatottat vezette.
Petkovic az ausztrálok valóban ausztrál főnökét, Tony Popovicot, és a svédek angol kapitányát, Graham Pottert előzte meg. A további neves szakemberek közül Carlo Ancelotti a 27., a franciák főnöke, Didier Deschamps a 28., az amerikai csapatot vezető Mauricio Pochettino pedig a 30. helyre futott be. Az utolsó, a negyvennyolcadik a sorban az új-zélandiak angol mestere, Darren Bazeley. A teljes listát a The Sun cikkében érheted el. A Bors a leghelyesebb labdarúgókat is rangsorolta.
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