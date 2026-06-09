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Kicsoda? Őt választották a foci-vb legsármosabb kapitányának

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors vladimir petkovic
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 21:15
foci-vb 2026világbajnokság
Algéria ünnepel. A foc-vb rajtja előtt kiderült, szakvezetőjük, Vladimir Petkovic a legsármosabb szövetségi kapitány.
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Algéria szövetségi kapitánya, Vladimir Petkovic a legmegnyerőbb szakember a labdarúgó-vb-n dolgozó trénerek közül. A Live Football Tickets rangsorolta a tornán közreműködő 48 edzőt. A tanulmányban olyan tényezőket vettek figyelembe, mint az arc matematikai szimmetriája, a magasság, az életkor és az edzői sikerek. Ezek alapján határozták meg a „vonzerő-pontszámokat”. A 62 éves bosnyák származású Petkovic svájci állampolgársággal is bír, 2014 és 2021 között a helvét válogatottat vezette. 

Vladimir Petkovic
Vladimir Petkovic győzelmet aratott a foci-vb előtt Fotó: NurPhoto

Vladimir Petkovic mögé az ausztrál kapitány került

Petkovic az ausztrálok valóban ausztrál főnökét, Tony Popovicot, és a svédek angol kapitányát, Graham Pottert előzte meg. A további neves szakemberek közül Carlo Ancelotti a 27., a franciák főnöke, Didier Deschamps a 28., az amerikai csapatot vezető Mauricio Pochettino pedig a 30. helyre futott be. Az utolsó, a negyvennyolcadik a sorban az új-zélandiak angol mestere, Darren Bazeley. A teljes listát a The Sun cikkében érheted el. A Bors a leghelyesebb labdarúgókat is rangsorolta.

@metropol.napilap

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu