Schóbert Lara Rolex órája megint kiverte a biztosítékot a követőinél

Bár kiskora óta a fitneszházaspár gyermekeként ismeri az ország, a mára felnőtté vált lány egyre többször kerül a figyelem középpontjába saját jogán is. Schóbert Lara szülei tavalyi születésnapján egy nem mindennapi ajándékkal, édesanyja egykori Rolex órájával lepték meg, amit Lara azóta is előszeretettel hord. Legutóbbi TikTok-videójában is látható volt a csuklóján a ketyegő, ám a "villanás" kiverte a biztosítékot a követők egy részénél: a Reddit népe azonnal beleállt a sztárcsemetébe, hivalkodással vádolva őt, amiért többek között édesanyja drága ajándékát hordja.

Schóbert Lara rengeteg bántalmazással néz szembe

Lara a minap egy, a tartalomgyártók körében rendkívül népszerű formátummal jelentkezett: egy rövid TikTok-videóban mutatta be követőinek, hogyan telik egy átlagos napja. A vlog a körmösnél indult, ahol a kamera óhatatlanul is rögzítette az énekesnő csuklóján villanó Rolex órát. Az összképen a helyszínre érkezés sem sokat finomított, hiszen Lara egy drága autóból szállt ki a szalon előtt. A videó láttán a Reddit népe azonnal kíméletlen kritikaözönnel árasztotta el a fiatal lányt: sokan azzal vádolták, hogy hivalkodik a luxuscikkekkel, miközben azokat – a kommentelők szerint – nem a saját munkájának köszönheti.

Schóbert Lara azonban hiába próbált csupán egy szeletet mutatni a mindennapjaiból, akaratlanul is egy olyan gyűlölethullám középpontjába került, amely az utóbbi időben egyre kegyetlenebb méreteket ölt. Míg a család legnehezebb időszakát éli – hiszen Rubint Réka nemrég megtörte a csendet, és bevallotta, hogy négy éve daganatos betegséggel küzd –, addig a lányának a támogató szavak helyett ilyen és ehhez hasonló megjegyzésekkel kell szembenéznie.

Schóbert Lara Instagramján is kapja a bántásokat

Hála Istennek a fitnesznagykövet rengeteg támogató szót is kapott egészségügyi állapota miatt, azonban Rubint Réka lánya, nem olyan rég megint csak egy egészen másfajta „visszajelzéssel” szembesült. Egy „Virág” nevű kommentelő ugyanis gusztustalan és kegyetlen kérdést tett föl neki. Te rákos vagy már? – egyetlen mondat, amelyben benne van mindaz, ami az online tér legsötétebb oldalát jelenti és nélkülöz mindent, ami emberi. Lara erre nem is reagálhatott volna jobban, higgadtan ennyit üzent vissza: „Az ilyen ember büszke lehet, miután kommentel a videóim alá” – írta meg két hete a Bors.