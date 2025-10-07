Orbitális buli volt Schóbert Lara 22. szülinapján! Rolex órát kapott, milliomos párja is vele ünnepelt – Fotók

Schóbert Lara kiskora óta benne van a köztudatban, mint Schobert Norbi és Rubint Réka fitnessguruk legidősebb gyermeke. Azóta felnőtt és gyönyörű fiatal hölggyé cseperedett. Szülei idén is hatalmas partit szerveztek a tiszteletére, amelyet szerettei körében tölthetett. Az ünneplésre meghívást kapott a nagycsalád, Schóbert Lara párja és barátai is.
Az influenszer mottója, hogy amihez hozzáér, az bizony arannyá válik. Így volt ez ajándékát illetően is: édesanyja, Rubint Réka egy Rolex órát adott lányának ajándékba, amit annak idején még Norbitól kapott ajándékba.
Ha születésnap, akkor a torta sem maradhatott el: egy, az ajándékáról mintázott tortával is meglepték a fiatal sztárt.
Természetesen a közösségi oldalakon is megemlékeztek a szülinapos Laráról. Réka szívhez szóló posztban köszöntötte fel, amelyhez egy fotóválogatást is közzétett, tele extra cuki gyermekkori képekkel:
„Isten éltessen Édes Kicsi Kincsünk! Az az út, amit az elmúlt 22 évben együtt bejártunk azt csak mi tudjuk és mi ismerjük … Egy biztos! Felért 10 család egész életével! De olyan tapasztalás volt, melynek minden pillanata csak tanított … mindkettőnket!...Drága Kicsi Larám! Bárhol is jársz majd életed során a nagyvilágban és ránézel az órádra, mindig jusson eszedbe, hogy van egy hely ahol az idő és a szeretet végtelen … és az a CSALÁD. A legszentebb hely, ahol mindig önmagad lehetsz és ahol mindig önzetlen szeretet vár!...Köszönöm, hogy a mentorod, köszönöm, hogy az Édesanyád és a legnagyobb SZÖVETSÉGESED lehetek! Nagyon szeretünk!!! Boldog 22. születésnapot!”
Lara végre közös képeket is megosztott a milliomos párjával, Csereklei Dávid üzletemberrel. Úgy tűnik, nagyon boldogok együtt és az előzetes pletykák – miszerint véget ért a nagy románc –, tévesnek bizonyulnak.
Az influenszer és sportoló barátai Instagramon köszöntötték fel őt a nagy nap alkalmából. Lara válaszul ezt írta posztjához: „Szeretlek Titeket mindennél jobban! A legcsodálatosabb születésnapom volt! 22!”
