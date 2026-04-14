Gyomorforgató támadás érte Rubint Réka lányát: „Te rákos vagy már?”

A nyilvánosság sokszor nemcsak támogatást, hanem kegyetlenséget is hoz magával. Rubint Réka megrázó története most újra rávilágít arra, mennyire nincs határ az interneten és sokak lelkében milyen rendetlenség van.

Rubint Réka gyerekei különösen nehéz éveken mentek keresztül (Forrás: Mediaworks archív)

Rubint Réka lánya embertelen támadást kapott

Rubint Réka nemrég a nagyvilág elé tárta azt a titkot, amelyet négy éven át próbált megőrizni: daganatos betegséggel küzd. A vallomás sokakat megrendített, hiszen a kívülről mindig energikusnak és erősnek tűnő édesanya valójában kemény kezeléseken ment keresztül, miközben tovább dolgozott és tartotta a lelket másokban is. Rubint Réka betegsége összetett: egy ritka lágyrészszarkóma diagnózisa, a kemoterápia és a sugárkezelések, valamint a haj elvesztése mind olyan próbatételek voltak, amelyekről most őszintén beszélt. A történet azonban itt természetesen nem ért véget. Miközben a fitneszmodell rengeteg támogatást kapott, Rubint Réka lánya, Schóbert Lara egészen másfajta „visszajelzéssel” szembesült. Egy „Virág” nevű kommentelő ugyanis gusztustalan és kegyetlen kérdést tett föl neki.

Te rákos vagy már?

– egyetlen mondat, amelyben benne van mindaz, ami az online tér legsötétebb oldalát jelenti és nélkülöz mindent, ami emberi. Rubint Réka rákbetegségének nyilvánosságra hozatala újabb céltáblát is jelent a családnak.

Schobert Norbert elárulta, másfél évet adtak feleségének – négy évvel ezelőtt (Fotó: Tumbasz Hedi)

Schóbert Lara higgadtan reagált

Lara reakciója a duvra megjegyzést követően meglepően higgadt volt.

Az ilyen ember büszke lehet, miután kommentel a videóim alá

– válaszolta. Pedig kevesen tudnának ilyen hidegvérrel reagálni egy ennyire érzéketlen és bántó megjegyzésre. Hiszen itt nem egy ártatlan beszólásról van szó, hanem egy olyan kérdésről, amely egy súlyos betegséget forgat ki és használ fegyverként. Ez az eset fájdalmasan mutat rá arra, mennyire embertelen tud lenni az internet névtelensége mögé bújó világ. Valaki képes egy édesanya betegségét gúny tárgyává tenni, sőt, egy fiatal lánynak szegezni ezt a kérdést, mintha az csak egy hétköznapi téma lenne. Nem gondolnak bele abba, hogy a képernyő másik oldalán valódi emberek vannak, valódi fájdalommal, félelemmel és küzdelemmel.