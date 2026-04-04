BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Tudjátok, hogy mi tartott életben?” – Rubint Réka szívszaggató sorokkal törte meg a csendet rákbetegségéről

Rubint Réka
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 19:20
betegségSchobert Norbertrák
Az édesanya drámai vallomása betegségéről az egész országot sokkolta. Rubint Réka kitartása mindenki számra példaértékű.
N.T.
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors elsők közt számolt be, Rubint Réka a TV2 kamerái előtt szólalt meg először szívszorító állapotáról. Kiderült ugyanis, hogy Schobert Norbi 4 éve küzd rákbetegségével, és bár igyekezett titkolni állapotát, a rajongók rengeteg jelet kiszúrtak, mutatjuk mit.

Rubint Réka vallomása mindenkit sokkolt
Rubint Réka vallomása mindenkit sokkolt Fotó:   TV2

Rubint Réka szívszaggató sorokkal törte meg a csendet rákbetegségéről   

A háromgyermekes édesanya vallomása az egész országot sokkolta, bejelentésé óta mérhetetlen támogatást és szeretet kap a közösségi oldalin. Rubint Réka most drámai sorokkal jelenetezett. 

Közel 4 év … Rengeteg tanítás, felismerés és egy rendkívül tanulságos utazás … aminek még nincs vége, de egy biztos:  MÁS ember lettem! 

Sokkal jobb, tisztább, elfogadóbb, tapasztaltabb, mint valaha voltam …

  - kezdte szívszorító bejegyzését. 

A sztármami így folytatta: 

S tudjátok, hogy mi tartott életben?! 

Az önmagamban való HITEM az , hogy soha nem engedtem el annak a kislánynak a kezét, aki bennem él.

A családom és az igaz barátaim határtalan támogatása és szeretete.

A sportcipőm és a Tőletek kapott szeretet és energia.

A kiváló orvosaim és a lelki segítőim iránymutatása.

Ma este 18.55-kor a TV2 Naplóban mindenre fény derül … arra is, hogy miért pont most határoztam el, hogy nyíltan beszélek arról , ami velem történt és történik … 

Arról, hogy a megannyi fájdalmat hogyan tudtam egyik napról a másikra mosollyal elfedni … 

Végezetül pedig még elmondta: 

Szeressétek egymást, mert egy életünk van! Köszönöm a rengeteg támogató üzenetet! Nagyon sokat jelent!

Rubint Réka bejegyzését itt meg is nézheted:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu