„Tudjátok, hogy mi tartott életben?” – Rubint Réka szívszaggató sorokkal törte meg a csendet rákbetegségéről

Ahogy arról a Bors elsők közt számolt be, Rubint Réka a TV2 kamerái előtt szólalt meg először szívszorító állapotáról. Kiderült ugyanis, hogy Schobert Norbi 4 éve küzd rákbetegségével, és bár igyekezett titkolni állapotát, a rajongók rengeteg jelet kiszúrtak, mutatjuk mit.
A háromgyermekes édesanya vallomása az egész országot sokkolta, bejelentésé óta mérhetetlen támogatást és szeretet kap a közösségi oldalin. Rubint Réka most drámai sorokkal jelenetezett.
Közel 4 év … Rengeteg tanítás, felismerés és egy rendkívül tanulságos utazás … aminek még nincs vége, de egy biztos: MÁS ember lettem!
Sokkal jobb, tisztább, elfogadóbb, tapasztaltabb, mint valaha voltam …
- kezdte szívszorító bejegyzését.
A sztármami így folytatta:
S tudjátok, hogy mi tartott életben?!
Az önmagamban való HITEM az , hogy soha nem engedtem el annak a kislánynak a kezét, aki bennem él.
A családom és az igaz barátaim határtalan támogatása és szeretete.
A sportcipőm és a Tőletek kapott szeretet és energia.
A kiváló orvosaim és a lelki segítőim iránymutatása.
Ma este 18.55-kor a TV2 Naplóban mindenre fény derül … arra is, hogy miért pont most határoztam el, hogy nyíltan beszélek arról , ami velem történt és történik …
Arról, hogy a megannyi fájdalmat hogyan tudtam egyik napról a másikra mosollyal elfedni …
Végezetül pedig még elmondta:
Szeressétek egymást, mert egy életünk van! Köszönöm a rengeteg támogató üzenetet! Nagyon sokat jelent!
