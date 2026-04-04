„Tudjátok, hogy mi tartott életben?” – Rubint Réka szívszaggató sorokkal törte meg a csendet rákbetegségéről

S tudjátok, hogy mi tartott életben?!

Az önmagamban való HITEM az , hogy soha nem engedtem el annak a kislánynak a kezét, aki bennem él.

A családom és az igaz barátaim határtalan támogatása és szeretete.

A sportcipőm és a Tőletek kapott szeretet és energia.

A kiváló orvosaim és a lelki segítőim iránymutatása.

Ma este 18.55-kor a TV2 Naplóban mindenre fény derül … arra is, hogy miért pont most határoztam el, hogy nyíltan beszélek arról , ami velem történt és történik …

Arról, hogy a megannyi fájdalmat hogyan tudtam egyik napról a másikra mosollyal elfedni …