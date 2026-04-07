„A legnagyobb küzdelem a lélekben zajlik” – Rubint Réka motivációs beszéde könnyeket csalt sokak szemébe

Rubint Réka meglepő őszinteséggel motiválta balatonkenesei beszédének hallgatóit. A húsvéti Alakreform-edzésen nyílt meg a fitnesz egyik legnagyobb sztárja, és mély gondolatokat osztott meg nemrég feltárt betegségéről.

Rubint Réka motivációs beszédet tartott Fotó: Vadnai Szabolcs

Rubint Réka a betegsége alatt tanultakról mesélt

A sztáranyuka arra mutatott rá, mennyire is alul tudjuk becsülni magunkat, legyen szó tornáról vagy az élet más területeiről:

Azt mondani egy akadály előtt, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Vagy nem biztos, hogy meg tudom csinálni. Pedig az, hogy meg tudod-e csinálni vagy nem, az egy döntésen múlik

- jelentette ki.

Réka nemcsak magából merít erőt: példaként Rafael Nadal teniszezőt hozta fel, aki súlyos sérülés után is visszatért a csúcsra. Felidézte, ahogy sérülése után a világ nem hitte, hogy ismét pályára áll, mégis megnyerte az Australian Open döntőjét Medvegyev ellen - akkor is, ha az 5 óra 47 percbe tartott neki.

A kézfogás pillanatáig soha ne állj meg! Nem tudom, nekem mennyi van még a kézfogásig, de amíg van egy esélyed, addig van esélyed a győzelemre is

- mondta tanulságként.

A fitnesz királynője elmondta, hogy sokáig csak kevesen tudtak a betegségéről. Az elmúlt hónapok látható jeleit azonban megújulásként éli meg. Kopaszságáról úgy beszélt, mint az újjászületésről, hiszen a legtöbb baba is kopaszon születik meg.

A legnagyobb küzdelem nem mindig a testben, hanem a lélekben zajlik. A nehézségek nem problémák, hanem feladatok, mindegy, hogy betegség, szerelmi bánat vagy válság. Rajtad múlik, hogy beleülsz az örvénybe, vagy kiemelkedsz belőle.

Réka húsvét alkalmából azt is elmondta, hogy hisz a Jóistenben, és ezért tudja, hogy átsegíti majd a nehézségeken, hiszen nem kevés dologtól mentette meg őt az elmúlt négy évben.

Amikor úgy érzed, hogy egyedül vagy, gondolj arra: minden ember élete egy színház, csak a szereplők mások! Írjátok ti a saját történeteteket, és legyetek büszkék arra az emberre, akik vagytok! Soha ne akarjatok mások lenni! Legyetek mindig önazonosak, és teljesen mindegy, hogy mit mond a statisztika

– mondta, mielőtt megígérte: Balatonkenesére is visszatér majd, remélhetőleg még a nyár folyamán.

