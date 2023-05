Aggasztó bejelentést tett Rafael Nadal, a visszavonulást fontolgatja?

Továbbra sem épült fel teljesen Rafael Nadal, ezért úgy döntött, hogy nem indul a május végén rajtoló francia nyílt tenisz bajnokságon sem, a spanyol teniszcsillag tegnapi sajtótájékoztatóján mependítette a visszavonulását is – írja a Daily Star.

Fotó: AFP

A 22-szeres Grand Slam-bajnok a januári Australian Openen elszenvedett sérülése óta nem talál magára, és sorra mondta le a részvételeit a nagy tenisz tornákon. Eredetileg csak pár hetes kihagyásról volt szó, ám nem javult az állapota, így a mostani sajtótájékoztatóján már arról beszélt a címvédő, hogy a francia bajnokságon sem tud indulni.

Annyi ott töltött év után bizonyára el tudjátok képzelni, mennyire nehéz döntés volt ez számomra. Ám ezt a döntést nem én hoztam meg, hanem a testem. A következő néhány hónapban nem áll szándékomban játszani

– jelentette ki Nadal.

A teniszező a sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy a következő néhány hónapban szeretne megerősödni és felépülni, ezért egy kis időre fel szeretné függesztené a karrierjét. Az biztos, hogyha a most is zajló római tenisztornán negyeddöntőig jutó, de fizikális problémákkal küzdő szerb Novak Djokovics megnyerné a Roland Garrost, akkor a GS-trófeák tekintetében megelőzné Nadalt.

A 2024-es évem valószínűleg az utolsó lesz a profik között. Arra törekszem, hogy megpróbáljam élvezni a játékot, és elköszönjek azoktól a tornáktól, amelyek fontosak voltak nekem

– zárta Nadal.