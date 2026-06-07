Sokkolta a követőket, majdnem életét vesztette az olimpiai bajnok

Az olimpiai bajnok Simone Biles megrázó bejelentést tett: halálközeli állapotba került.

Kórházba került az olimpiai bajnok, Simone Biles (Fotó: Pablo Cuadra)

Mi történt az olimpiai bajnokkal?

A 29 éves tornász a kezéről osztott meg egy képet Instagramon, amely tele volt kórházi karkötőkkel. A sportoló hozzátette, hogy egy hete ágyban van, miután élete egyik legrosszabb egészségügyi helyzetét élte át.

Általában nem szoktam ilyen dolgokat megosztani, mert értékelem a privát szférámat, de majdnem meghalni nem volt rajta az e heti bingókártyámon

- írta.

Elmondta, a történetet csak még félelmetesebbé tette, hogy férje, Jonathan Owens sem volt a közelében, mivel az edzések miatt egy másik államba repült.

Simone, bár egyelőre nem árulta el pontosan, mi történt vele, azt kifejtette, hogy most ágyban pihen, rengeteg virágot kapott, és amint lehet, részletesen elmagyaráz mindent - írja a People.