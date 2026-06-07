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„Olyan voltam, mint egy zombi” – a világ legkínzóbb betegségével élt az anyuka, még a mosolygás is fájdalommal járt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 16:30
beavatkozásfájdalom
Egy különleges beavatkozás első alanya lett az anyuka. A kibírhatatlan fájdalomtól nyolc év után szabadult meg.
CJA
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Natisha Long közel nyolc éven át olyan erős fájdalommal élt, mintha folyamatosan áram futna keresztül az arcán.

Nyolc évig élt kezelhetetlen fájdalommal az anyuka
Nyolc évig élt kezelhetetlen fájdalommal az anyuka
Illusztráció: Gorodenkoff / shutterstock

Milyen betegség kínozta az anyukát?

A 45 éves, négygyermekes édesanya elmondta, hogy a trigeminális neuralgia elviselhetetlenné tette számára a hétköznapi tevékenységeket, például a fogmosást, az arcmosást, a beszédet vagy akár a mosolygást is.

A kezdeti szakaszban csak kisebb fájdalmat éreztem, olyan volt, mintha egy enyhe áramütés érne

- idézte fel Long. Akkor még azt hitte, hogy fogászati problémáról van szó.

A trigeminális neuralgia egy krónikus fájdalommal járó rendellenesség, amely a háromosztatú ideget érinti. Az állapotot gyakran az egyik legfájdalmasabb neurológiai betegségként emlegetik és bár nem halálos kimenetelű, az orvosok egyelőre nem tudják, hogyan lehetne megelőzni.

Long tünetei 2018-ban jelentkeztek, és az idő múlásával egyre súlyosabbá váltak. Először a fogorvosát kereste fel, majd amikor kiderült, hogy nem azzal van probléma, több szakorvost is felkeresett. A pontos diagnózis felállítása közel két évig tartott.

Folyton azt mondták, hogy arcideg-neuropátiám van. De mivel a neuropátiára felírt gyógyszerek nem hatottak, tudtam, hogy nem ez a valódi probléma.

A diagnózis felállítása után, 2021 körül mikrovaszkuláris dekompressziós műtéten esett át. Az eljárás során az ideget nyomó ereket eltávolítják, hogy enyhítsék az idegi eredetű fájdalmat.

A műtét körülbelül két évig enyhítette a tüneteket, ám a fájdalom később még intenzívebben tért vissza. Ekkor a gyógyszerek mellékhatásai miatt Long úgy érezte magát, „mint egy zombi”.

Hogyan szabadultak meg a fájdalomtól?

Az édesanya eközben egy egészségügyi intézményben dolgozott 12 órás műszakokban, miközben négy gyermekét nevelte: a 21 éves Tamart, a 17 éves Tarynt, a 16 éves Taylort és a 12 éves Tenae-t.

A legnagyobb félelmem az volt, hogy valakinek majd gondoskodnia kell rólam

- mondta.

A megoldás keresése végül Dr. Michael Staudt idegsebészhez, az Egyetemi Kórházak Lincoln Alapítvány Agyegészségügyi Tanszékének vezetőjéhez vezette. Az orvos egy új, minimálisan invazív eljárást ajánlott számára: a OneRF háromosztatú idegablációs rendszert. Long lett az első beteg, akin 2025. december 4-én elvégezték a beavatkozást.

Csak az ismeretlentől féltem, de reménykedtem abban, hogy valóban azonnali megkönnyebbülést hoz

- mondta.

A beavatkozás során egy tűt vezettek át az arcán, majd eljuttatták azt a trigeminális ganglionhoz, vagyis az arc érzékeléséért felelős idegsejtek csoportjához. Ezután rádiófrekvenciás energiával célzottan kezelték és részben roncsolták a fájdalomjeleket továbbító idegrostokat.

Long esetében az eredmények azonnal jelentkeztek. Ma már nincs szüksége gyógyszerekre, és visszatérhetett korábbi, aktív életéhez - írja a cleveland.com.

 

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