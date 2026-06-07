„Olyan voltam, mint egy zombi” – a világ legkínzóbb betegségével élt az anyuka, még a mosolygás is fájdalommal járt

Natisha Long közel nyolc éven át olyan erős fájdalommal élt, mintha folyamatosan áram futna keresztül az arcán.

Nyolc évig élt kezelhetetlen fájdalommal az anyuka

Illusztráció: Gorodenkoff / shutterstock

Milyen betegség kínozta az anyukát?

A 45 éves, négygyermekes édesanya elmondta, hogy a trigeminális neuralgia elviselhetetlenné tette számára a hétköznapi tevékenységeket, például a fogmosást, az arcmosást, a beszédet vagy akár a mosolygást is.

A kezdeti szakaszban csak kisebb fájdalmat éreztem, olyan volt, mintha egy enyhe áramütés érne

- idézte fel Long. Akkor még azt hitte, hogy fogászati problémáról van szó.

A trigeminális neuralgia egy krónikus fájdalommal járó rendellenesség, amely a háromosztatú ideget érinti. Az állapotot gyakran az egyik legfájdalmasabb neurológiai betegségként emlegetik és bár nem halálos kimenetelű, az orvosok egyelőre nem tudják, hogyan lehetne megelőzni.

Long tünetei 2018-ban jelentkeztek, és az idő múlásával egyre súlyosabbá váltak. Először a fogorvosát kereste fel, majd amikor kiderült, hogy nem azzal van probléma, több szakorvost is felkeresett. A pontos diagnózis felállítása közel két évig tartott.

Folyton azt mondták, hogy arcideg-neuropátiám van. De mivel a neuropátiára felírt gyógyszerek nem hatottak, tudtam, hogy nem ez a valódi probléma.

A diagnózis felállítása után, 2021 körül mikrovaszkuláris dekompressziós műtéten esett át. Az eljárás során az ideget nyomó ereket eltávolítják, hogy enyhítsék az idegi eredetű fájdalmat.

A műtét körülbelül két évig enyhítette a tüneteket, ám a fájdalom később még intenzívebben tért vissza. Ekkor a gyógyszerek mellékhatásai miatt Long úgy érezte magát, „mint egy zombi”.

Hogyan szabadultak meg a fájdalomtól?

Az édesanya eközben egy egészségügyi intézményben dolgozott 12 órás műszakokban, miközben négy gyermekét nevelte: a 21 éves Tamart, a 17 éves Tarynt, a 16 éves Taylort és a 12 éves Tenae-t.

A legnagyobb félelmem az volt, hogy valakinek majd gondoskodnia kell rólam

- mondta.

A megoldás keresése végül Dr. Michael Staudt idegsebészhez, az Egyetemi Kórházak Lincoln Alapítvány Agyegészségügyi Tanszékének vezetőjéhez vezette. Az orvos egy új, minimálisan invazív eljárást ajánlott számára: a OneRF háromosztatú idegablációs rendszert. Long lett az első beteg, akin 2025. december 4-én elvégezték a beavatkozást.

Csak az ismeretlentől féltem, de reménykedtem abban, hogy valóban azonnali megkönnyebbülést hoz

- mondta.