Medárd-napi babonák: bajba sodorhat a hétfői fürdőzés!

A legismertebb népi megfigyelés szerint, ha június 8-án, Medárd könnyezik, azaz elered az eső, akkor utána még negyven napig számíthatunk csapadékos időre. A gazdák régen különösen figyelték ezt a napot, mert a nyár eleji időjárás sokat elárult a termésről. Nem véletlen, hogy Medárd neve máig összeforrt az esőjóslással.

Tényleg 40 napos eső követi Medárd napját, ha aznap esik?

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Medárd-napi jóslatok

A száraz nap hosszú derűt ígér

A hiedelem fordítva is működik, hiszen a néphagyomány szerint, ha ezen a napon ragyogó, száraz idő volt, akkor a következő hetekben is kevés csapadékra számíthattak. Ilyenkor a népi bölcsesség szerint tartósabb meleg, naposabb nyár következhet. A júniusi égbolt így afféle természetes naptárként is szolgált.

Akár a bort is megédesítheti

A szőlősgazdák körében külön jelentősége volt annak, hogy milyen arcát mutatja az idő ezen a napon. Úgy tartották, hogy ha Medárdkor derült az ég, az jó bort, zamatosabb termést és kedvező szüretet ígér. Ez a verőfényes júniusi délelőtt ezért nemcsak jókedvet, hanem reményt is hozott a pincékbe.

Az eső nem sok jót tartogat

A borvidékeken nem mindenki örült a június 8-i záporoknak, mert a babona szerint a sok nedvesség árt a szőlőnek. Úgy hitték, ilyenkor gyengébb, savanykásabb bor kerül majd a hordókba. Így a gazdák gyakran fürkészték az égboltot, bízva abban, hogy a tőkék jó bort teremnek.

Előnyt is jelenthetett

Ami a szőlőnek nem jelentett jót, az a rétekre kifejezetten jótékony hatással volt: ha bőséges égi áldás esett ekkor, abból gazdagabb szénatermésre következtettek, hiszen a nedvesebb idő zöldebbé és dúsabbá tehette a kaszálókat. Így ami az egyik gazdának bosszúságot, az a másiknak nagy örömet jelentett.

A kakasfürdetés jelentősége

Az egyik legkülönösebb Medárd-napi hiedelem szerint, ha ezen a napon megfürdettek egy kakast, hamarosan eső érkezett. A népi képzeletben ez afféle esőcsalogató cselekedetnek számított, amellyel csapadékot próbáltak kérni a szomjazó földekre. Úgy hitték, a kakas megmártása megnyithatja az eget, és meghozhatja az áhított záport.

Jobb volt kerülni a vizet