Rubint Réka érzelmes sorokkal köszöntötte fel Schobert Norbit: „A legnagyobb ajándék, amit az élet adhat!”

Schobert Norbert 55 éves lett, s a fitness gurut szerető felesége, Rubint Réka köszöntötte egy érzelmes Instagram posztban. Réka Főnixmadárként említette férjét, aki számos életveszélyes állapotból állt ár talpra.

Rubint Réka érzelmes szavakkal köszöntötte születésnapos férjét, Schobert Norbertet Fotó: Tumbasz Hedi

55 éves lett a fitness guru Schobert Norbert, akit felesége Rubint Réka is felköszöntött a jeles nap alkalmából. Réka egy szívmelengető, hálával teli posztot tett közzé az Instagram oldalán, amiben az élet legnagyobb ajándékaként referált a férjére.

Schobert Norbert számos életveszélyes betegségen van túl, amiről Réka is megemlékezett. Szerencsére a fitneszedző hamar a lábára állt, emiatt felesége igazi harcos, túlélő, Főnixmadárként emlegette.

A sok hátbatámadás ellenére is talpra állt

A bejegyzésben egy videót tett közzé Rubint Réka, amint férjét meglepi a jeles alkalomból, illetve közös képeket, pillanatokat is megosztott.

Rengetegen elárultak, megloptak, hátbatámadtak, de Te mindezek ellenére, emelt fővel mindig felálltál és a legfontosabb egység a CSALÁD és az IGAZ BARÁTAID mindig veled és melletted álltak és állnak! Ennél nem kell több! Egészség és szeretet, amely nap, mint napkörbevesz! A legnagyobb ajándék, amit az élet adhat!

- folytatta a bejegyzést Rubint Réka, melyet IDE kattintva lehet megtekinteni.