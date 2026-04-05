A drámai bejelentés után újra megszólalt Rubint Réka: „Egyet megígérhetek, harcolni fogok!”

Még mindig felfoghatatlan, hogy négy éve a rákkal vív kőkemény harcot az a nő, akinek az egész élete az egészséges életmóddal fonódott össze. Rubint Réka betegsége megdöbbentette az országot, a háromgyerekes édesanya elképesztő bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor vallomásával kamerák elé állt és lehúzta fejéről a parókát, amivel csupasz fejét eddig takarta. A fitneszlady azóta elképesztő mennyiségű biztató kommentet kap, ami hatalmas erőt ad neki.

Rubint Réka betegsége miatt sokszor volt kórházban, folytatódik a harca a rákkal (Fotó: TV2)

Rubint Réka: Ez az én újjászületésem!

Élő videóban jelentkezett be Schobert Norbi felesége, aki a rákkal vívott küzdelme beismerése óta – amit a TV2 Napló műsorában tett – rengeteg üzenetet kap. Rubint Réka szerint a feléje áradó szeretetnek gyógyító energiája van.

„Először is, szeretném megköszönni nektek azt a tömérdek mennyiségű jókívánságot, azt a határtalan és tényleg elmondhatatlan mennyiségű üzenetet, amivel elárasztottatok az elmúlt napokban” – kezdte hálálkodva Facebook-oldalán a sztáranyuka, akinek mindössze másfél évet adtak az orvosok. „Ha önmagában ennek gyógyító ereje van és lesz, akkor én száz évig fogok élni és ezt nagyon köszönöm nektek! Ez a tervem egyébként, nem tudom elmondani azt a hálát, amit érzek! Nagyon sokat jelent számomra, ezért nem posztban reagálok, hanem bejelentkezem élőben. Nagyon sok olyan privát üzenet jött, ahol ebből a betegségből gyógyult, nagyon sok erőt ad… Meg vagyok hatódva!”

Később arra is kitér Schobert Norbi felesége – akinek többek mellett az egész sztárvilág szurkol –, hogy sokan jelezték, sérelmezték, hogy miért kell a sztáranyuka elmúlt négyéves küzdelméről ennyi fórumon jelen lenni.

Én az elmúlt négy évet arra és annak szántam, hogy belül megnyugodjak, hogy ne egy örvénybe üljek be, amit a félelmek váltanak ki. Hanem, hogy ebből az örvényből ki tudjak emelkedni, meg tudjak benne erősödni legfőképpen a gyermekeim, a családom és magam miatt, mert ha nincs meg benned az erő, akkor a körülötted lévő erő, biztonság, első körben a család, az is tele lesz félelemmel… Erre fókuszáltam, a gyógyulásomra, a belső biztonságom kialakítására. Azért most döntöttem arról, hogy legyen egy ilyen őszinte interjú felétek, mert ahogy láttátok az elmúlt hónapokban, mondtam is, a kemoterápiának köszönhetően a hajam kihullott. Norbika azt mondta nekem: Anya, mikor nincs haja egy embernek? Amikor megszületik, amikor kisbaba. Milyen bölcs! Hiszen én is ezt érzem, hogy ez az én újjászületésem. Rengeteg volt a találgatás, ez is egy teher, eldöntöttem, hogy ezt a súlymellényt leteszem! Az interjú után úgy is éreztem magam, mint amikor egy hófehér galambot kiengednek a ketrecéből!

„Nem szégyellem”

A népszerű édesanya, aki mellett lánya, Schobert Lara, fiai Norbika és Zalán, valamint férje is teljes mellszélességgel most is ott vannak, arról is beszélt, hogy feladatként, isteni útmutatásként tekint arra, ami vele történt.