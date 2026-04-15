Radics Gigi exkluzív részleteket árult el az esküvőjéről: kiderült, ki lesz a koszorúslány

Radics Gigi és Mackó Miki már két éve alkotnak egy párt, és úgy tűnik, boldogabbak, mint valaha. Sőt, tavaly novemberben az eljegyzésüket is bejelentették. Persze az aranytorkú énekesnő köztudottan óvja a magánéletét, így sem az eljegyzéssel, sem pedig a lagzival kapcsolatban nem árult még el konkrét részleteket. Most azonban úgy fest, megtört a jég, és a Bors kiderített néhány részletet Radics Gigi esküvőjéről. Mutatjuk, mit tudunk!

Radics Gigi Mackó Miki oldalán végre megtalálta a boldogságot, két év után már az esküvőre készülnek (Fotó: Szabolcs László)

Radics Gigi párja, Mackó Miki zenei producer személyében a munkában és magánéletében is társra talált, így amióta két évvel ezelőtt összejöttek, az énekesnő szinte úszik a boldogságban. Azóta pedig az esküvőjüket is elkezdték tervezni, de úgy tűnik, annak ellenére, hogy már fél év eltelt Radics Gigi eljegyzése óta, nem állnak túl jól a nagy nap szervezésével.

Tervezzük az esküvőt, fejben már megvan a terv, de mivel még se dátum, se helyszín, semmi nincs meg, mert nem volt túl sok időnk az elmúlt időszakban, ezért ez nem mostanában lesz esedékes. Csak a vendéglista van meg... Az viszont valószínű, hogy hagyományos ételek lesznek, bár erről még nem beszéltünk a párommal, de szerintem ő úgy van vele, hogy mindegy, csak történjen meg a nagy nap

– mesélte a menyasszony nevetve.

„Én is így vagyok ezzel egyébként, de nem szeretnék »menyasszörny« lenni, úgyhogy majd szépen, lazán csináljuk ezt az egészet. Az évek alatt már voltak olyan projektek, ahol nagy ruhában jelenhettem meg, és érezhettem azt, hogy az emberek úgymond ünnepelik azt, hogy színpadon állok, és emiatt nekem az esküvő soha nem volt fontos. De amióta összejöttünk a párommal, és megtörtént a lánykérés, azóta ezt fontosnak tartom, mert mégis ez egy plusz kötelék két ember között, akik igazán szeretik egymást” – vallotta be boldogan Gigi.

Úgy tűnik, Mackó Miki már alig várja, hogy Radics Gigi férje lehessen, de az énekesnő egyelőre nem sürgeti a szervezést (Fotó: Szabolcs László)

Radics Gigi lánya már tűkön ül

Természetesen nem csak a szerelmespár, hanem Radics Gigi kislánya, Bella is alig várja a lagzit, különösen, hogy kiemelt szerepet is kap a ceremónián. De persze az édesanya is nagyon boldog, hogy együtt élhetik meg ezt az alkalmat.

A kislányom is nagyon várja, örül neki, és már meg is beszéltük, hogy majd koszorúslány lesz és dobálja a virágszirmokat. Úgyhogy erről már volt szó, de tényleg gyerekcipőben jár még a dolog, mert tényleg nem tudjuk, hogy hol, vagy mikor lesz

– árulta még el az énekesnő a Csabai Csülök Karnevál sajtótájékoztatóján, ahol ő is fellép majd május 9-én.