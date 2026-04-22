Idős nőre támadt rá: több év börtönt kaphat a borsodi rabló

Hét év szabadságvesztésre ítélt egy idős nőre támadó rablót a Miskolci Járásbíróság - közölte a Miskolci Törvényszék szerdán az MTI-vel.
Közölték: az ittas vádlott tavaly áprilisban egy miskolci buszmegállóban találkozott az általa látásból ismert, idős, nehezen mozgó és rosszul halló sértettel.
Ugyanazon a buszon utaztak, majd mindketten villamosra szálltak. Amikor a sértett leszállt, a vádlott követni kezdte, majd elé lépett és meglökte az idős nőt, kirángatta táskáját a kezéből, és elfutott. A sértett ujja eltört az esés és a táska rángatása miatt. A vádlottat rövid időn belül elfogták, az ellopott tárgyak és a készpénz előkerült.
A törvényszék közölte, súlyosító körülmény volt a bűncselekmények többszörös halmazata, az, hogy egyre gyakoribbak az ilyen és ehhez hasonló cselekmények, és hogy a vádlott ezeket idős sértett sérelmére követte el. Enyhítő körülmény volt a terhelt büntetlen előélete, beismerése és megbánó magatartása.
Az ítélet nem jogerős.
