KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Csilla, Noémi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Idős nőre támadt rá: több év börtönt kaphat a borsodi rabló

miskolci törvényszék
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 17:20
sértettborsodbörtönrablóvádlott
Bors
A szerző cikkei

Hét év szabadságvesztésre ítélt egy idős nőre támadó rablót a Miskolci Járásbíróság - közölte a Miskolci Törvényszék szerdán az MTI-vel.

bíróság
Több év börtönt kaphat a rabló, aki idős nőre támadt rá Borsodban / Fotó: Pexels / Pexels

Közölték: az ittas vádlott tavaly áprilisban egy miskolci buszmegállóban találkozott az általa látásból ismert, idős, nehezen mozgó és rosszul halló sértettel. 

Ugyanazon a buszon utaztak, majd mindketten villamosra szálltak. Amikor a sértett leszállt, a vádlott követni kezdte, majd elé lépett és meglökte az idős nőt, kirángatta táskáját a kezéből, és elfutott. A sértett ujja eltört az esés és a táska rángatása miatt. A vádlottat rövid időn belül elfogták, az ellopott tárgyak és a készpénz előkerült.

 

A törvényszék közölte, súlyosító körülmény volt a bűncselekmények többszörös halmazata, az, hogy egyre gyakoribbak az ilyen és ehhez hasonló cselekmények, és hogy a vádlott ezeket idős sértett sérelmére követte el. Enyhítő körülmény volt a terhelt büntetlen előélete, beismerése és megbánó magatartása. 

Az ítélet nem jogerős.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
