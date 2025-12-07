Radics Gigi sosem látott intim fotót mutatott a lánykérésről: „Újra meg újra igent mondanék neked”

Ennél nem lesz édesebb vallomás az interneten! Radics Gigi párja születésnapja alkalmából rukkolt elő egy szerelmes üzenettel. Nagyon úgy fest, hogy az énekesnő végre megtalálta a boldogságot.

Radics Gigi a szakmai sikerek mellett boldog szerelmi életet is magáénak tudhat (Fotó: Bors)

Radics Gigi eljegyzéséről osztott meg sosem látott fotót

Szerelmem! Ezzel a fotóval szeretnék neked nagyon boldog születésnapot kívánni. Életem egyik legboldogabb időszakát köszönhetem neked és még sok-sok boldog évet kívánok magunknak, egészségben, szeretetben, összetartásban és még sorolhatnám hosszasan a listát, de egy biztos, hogy újra meg újra igent mondanék neked. Köszönöm, hogy vagy, szeretlek

– írta 24 óráig elérhető Instagram Storyban az énekesnő, aki legutóbb Curtisszel duettezve ért el hatalmas sikereket. A jelek szerint pedig nemcsak a szakmájában ért a csúcsra, de a magánéletében is.

Radics Gigi eljegyzése a jelek szerint igazán mesébe illő volt, fehér rózsák tucatjaival és egy ledes felirattal, ami így szól: Hozzám jössz? (Fotó: Instagram/Radics Gigi)

„Nem titok, hogy régóta barátok és zenésztársak vagyunk”

Ahogy arról néhány hete a life.hu is beszámolt: Radics Gigi a közösségi médiában osztotta meg boldogságát, miszerint szerelme, Mackó Miki megkérte a kezét. Az énekesnő megmutatta az eljegyzési gyűrűjét is.

Radics két éve lezárta házasságát kislánya édesapjával, Mikus Áronnal, és ezután hosszú ideig szinte teljes csend vette körül a magánéletét. Azonban tavaly év végén eljött a fordulat: a VALMAR-duó és Manuel producere, Mackó Miki és Radics Gigi között lángra kapott a szerelem. Egy Párizsban készült, meghitt közös fotóval árulták el a nagyvilágnak, hogy bizony egymás mellett találták meg a boldogságot.

„Nem titok, hogy régóta barátok és zenésztársak vagyunk, de maga az érzés még nagyon friss. Nem azért nem mesélek róla, mert titkolni szeretném a dolgot, egyszerűen csak nem nagyon tudok még erről bővebben beszélni, hiszen még mi is szinte csak ismerkedünk. Emellett figyelembe kell vennem, hogy Miki nem közszereplő és nem is szeretne az lenni. Viszont azt elmondhatom, hogy nagyon boldogok vagyunk” – mesélte akkor Gigi a kapcsolatukról, aki most már minden bizonnyal az esküvői készülődést is megkezdte fejben.