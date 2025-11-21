Ledobta a szerelembombát Radics Gigi: eljegyezték az énekesnőt

Radics Gigi elképesztő örömhírrel jelentkezett közösségi oldalán.

Radics Gigi vőlegénye, Mackó Miki gyönyörű gyűrűvel lepte meg szerelmét (Fotó: Gábor Zoltán)

Radics Gigi eljegyzése nem volt váratlan

A gyönyörű énekesnő két évvel ezelőtt vált el kislánya édesapjától, Mikus Árontól, azóta rengeteg rajongója várta, hogy mikor lesz újra igazán boldog. A szakítás nagyon megviselte Gigit, magánéletéről pedig szinte semmit nem lehetett tudni egészen addig, amíg Párizsban le nem buktak új párjával romantikázás közben. Valentin napon nyilvánossá tette, hogy egy párt alkot a ValMar és Manuel producerével, Mackó Mikivel. „Szeretet, szerelem nélkül szürkék lennénk… Hálás vagyok Istennek, hogy minden percemet színessé varázsolta, amikor rávilágított, ki a másik felem…”- írta akkori posztjában. Legfrissebb bejegyzése pedig egyenesen bearanyozza a hetet:

Nagyon sokat gondolkoztam, hogyan is kezdjem ezt a posztot.Több mint egy éve dolgozunk az új albumon, amibe benne vannak életem legnehezebb korszakai és legboldogabb pillanatai is. Kendőzetlenül, megfelelési kényszerek nélkül íródtak az új dalok és úgy érzem, most végre célba értem. Számomra akkor teljes egy történet, ha happy end a vége. Bár miénk még közel sem ért véget, csak most kezdődik számunkra a legizgalmasabb közös utazás! Önzetlen szeretet = BOLDOGSÁG mindenek felett. Fogadjátok szeretettel a szerelem projektünk első darabját.

Új korszak kezdődik az életében

Radics Gigi az ország szeme láttára nőtt fel és vált az egyik legsikeresebb énekesnővé, nem csoda, hogy rajongói mindenre kíváncsiak vele kapcsolatban. A hét elején egy videós bejelentkezésében arról beszélt, hogy mennyire izgatott, hiszen november 21-én, pénteken jelenik meg az új dala, amely egészen rendhagyó lesz az eddigiekhez képest, hiszen angolul énekel benne, ráadásul ezzel a dallal egy teljesen új fejezet kezdődik az életében, elmondása szerint All My Love című dalában tényleg benne van minden szeretete. Radicsi Gigi a mai nappal tehát tényleg megkoronázta az idei évet, nemrég egy interjújában úgy nyilatkozott, nyitott arra, hogy kislánya mellé szülessen még gyereke. Hogy mit hoz a jövő, egyelőre nem tudni, az mindenesetre biztos, hogy Radics Gigi párja kitett magáért ezzel a gyönyörű gyűrűvel, ezúton kívánunk nekik nagyon sok boldogságot!