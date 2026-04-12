Rába Tímea nem kertelt: „Én április 12-én nem szavazok Magyar Péterre"

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 10:05
Magyar Péter, Rába Tímea
Már csak órák választanak el minket a sorsdöntő voksolás eredményétől, a feszültség pedig a sztárvilágot is elérte. A háromgyermekes édesanya, Rába Tímea minden eddiginél élesebb hangvételű stílusban vonta kérdőre Magyar Pétert és politikai ambícióit.
Egyre forrósodik a hangulat, hiszen ma miniszterelnököt választ az ország, és a politikai csatározásokból már a hazai sztárvilág sem marad ki. Az egykori modell, büszke háromgyermekes édesanya, Rába Tímea is úgy döntött, hogy nem hallgat tovább: nyíltan kiállt Orbán Viktor és a Fidesz mellett. Kőkemény kritikával illette Magyar Pétert.

Rába Tímea Magyar Pétert több szempontból sem tartja alkalmasnak miniszterelnöknek (Fotó: Rába Tímea)

Rába Tímea alaposan kiosztotta Magyar Pétert

A háromgyermekes édesanya a Digitális Polgári Körök (DPK) elkötelezett tagjaként rendszeresen politizál és hallatja a hangját közösségi témákban. Rába Tímea szerint a mostani tét túlságosan is nagy ahhoz, hogy bárki a partvonalról figyelje az eseményeket. Egy sor olyan kérdést vetett fel, amely szerinte minden józanul gondolkodó állampolgárban meg kellene, hogy fogalmazódjon a voksolás előtt, és logikus érvelés mentén szedte ízekre Magyar Péter eddigi teljesítményét: 

 Elsősorban azt szeretném tudni, miként döntene az országot érintő legfontosabb ügyekben, hiszen erre a mai napig nem kaptunk tőle egyenes választ. Ugyancsak aggasztó számomra, hogy miért a brüsszeli érdekeket helyezi előtérbe a hazaiakkal szemben. Jogos a felvetés: hogyan lenne képes valaki érdemi tapasztalat nélkül elvezetni egy országot? Ráadásul a szomszédunkban háború zajlik, neki pedig nincsenek kiterjedt diplomáciai kapcsolatai

– sorakoztatta az érveit az édesanya.

Minden elmond Magyar Péterről, ahogy a nőkkel bánik

A legélesebb és leginkább elgondolkodtató kritikát azonban a bejegyzés végére tartogatta, ahol kifejezetten a nőtársaihoz, az édesanyákhoz és feleségekhez szólt: „A legfontosabb kérdésemet a nőknek szegezném: hogyan tudnátok rábízni az életeteket és a jövőtöket egy olyan férfira, aki titokban lehallgatta a saját feleségét, és elárulta a családját? Kérem, alaposan gondoljátok át ezeket a kérdéseket, mielőtt döntötök a fülkében. Egy dolog biztos: én április 12-én nem szavazok Magyar Péterre”– jelentette ki határozottan Rába Tímea ezzel egyértelműen jelezve, hogy a biztos választás felé húz a szíve.

 

