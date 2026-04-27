Az RTL sorozata megkeseríti egy egész falu életét: „Pajkaszeg” igazi lakóinak rémálommá váltak a mindennapjai

A mi kis falunk forgatási helyszíne, Pilisszentlélek a hétköznapokban egy valódi község volt, amely ma már Esztergom része, és ahol 291 lakos éli az életét. Azonban az elmúlt 9 évben igencsak felborultak a mindennapjaik, miután a rajongók megtudták, hogy itt valóban meglátogathatják a sorozat néhány jól ismert helyszínét. A pilisszentléleki lakosok olykor szinte mozdulni sem tudnak a fotózkodó turistáktól, amiből mostanra elegük is lett, hiszen valójában nem származik előnyük a hatalmas forgalomból. Bochkor Gábor szerint ez nagyban a csatorna hibája is.

Bochkor Gábor is beszállt A mi kis falunk botrányba, szerinte a csatorna nem segít a falubelieknek

A Bochkor műsorvezetői, Bochkor Gábor és Risztov Éva sem tudtak elmenni amellett a hír mellett szó nélkül, hogy a fiktív Pajkaszeg helyszínéül szolgáló Pilisszentlélek lakói megelégelték A mi kis falunk forgatásával járó bonyodalmakat, és szeretnének megszabadulni ettől a tehertől.

„Ebben a faluban egy-két ingatlant kibéreltek, részben a kocsmát, Teca kocsmáját, és a polgármesteri hivatalnak mondott házat, illetve Reviczky Gábor karakterének állatorvosi rendelője is egy ilyen fix pont. De van több olyan ház is, ami kívülről az adott szereplő háza, díszletileg viszont már nem ott forgatják. Viszont Pilisszentlélek lakói és A mi kis falunk stábja között már nincs meg ez az összhang, és egy kezdeményezés indult, hogy költöztessék el innen a forgatási helyszínt” – kezdte a rádiós.

Pilisszentlélek kocsmáját, ami a sorozatban is központi szerepet tölt be, megszállták a turisták

A mi kis falunk helyszínének lakója is megszólalt

Ennek kapcsán egy helyi lakost is megkérdeztek, aki elmesélte, hogy milyen komoly problémákkal kell szembenézniük A mi kis falunk stábja miatt.

Nekünk a hozadéka az, hogy a hétvége, a turizmus az brutál, de a hétköznapokban az óvodába is korlátozva tudunk feljutni. Súlyos fél órákat kell rászámolni az életemre, amikor forgatási időszak van, illetve hajnal 3-kor már sípol a teherautó a technika miatt, hogy reggelre kész legyen. Ünnepnapokon nagyon sokan jönnek, de napi szinten akár autóval is körbejárják, és mivel ez egy zsákfalu, egy hétvégi napon az a körülbelül 500 autó nagyon sok

– mesélte a megdöbbentő részleteket Kincses Dávid.