Az RTL sorozata megkeseríti egy egész falu életét: „Pajkaszeg” igazi lakóinak rémálommá váltak a mindennapjai

A mi kis falunk forgatási helyszíne, Pilisszentlélek a hétköznapokban egy valódi község volt, amely ma már Esztergom része, és ahol 291 lakos éli az életét. Azonban az elmúlt 9 évben igencsak felborultak a mindennapjaik, miután a rajongók megtudták, hogy itt valóban meglátogathatják a sorozat néhány jól ismert helyszínét. A pilisszentléleki lakosok olykor szinte mozdulni sem tudnak a fotózkodó turistáktól, amiből mostanra elegük is lett, hiszen valójában nem származik előnyük a hatalmas forgalomból. Bochkor Gábor szerint ez nagyban a csatorna hibája is.
A Bochkor műsorvezetői, Bochkor Gábor és Risztov Éva sem tudtak elmenni amellett a hír mellett szó nélkül, hogy a fiktív Pajkaszeg helyszínéül szolgáló Pilisszentlélek lakói megelégelték A mi kis falunk forgatásával járó bonyodalmakat, és szeretnének megszabadulni ettől a tehertől.
„Ebben a faluban egy-két ingatlant kibéreltek, részben a kocsmát, Teca kocsmáját, és a polgármesteri hivatalnak mondott házat, illetve Reviczky Gábor karakterének állatorvosi rendelője is egy ilyen fix pont. De van több olyan ház is, ami kívülről az adott szereplő háza, díszletileg viszont már nem ott forgatják. Viszont Pilisszentlélek lakói és A mi kis falunk stábja között már nincs meg ez az összhang, és egy kezdeményezés indult, hogy költöztessék el innen a forgatási helyszínt” – kezdte a rádiós.
Ennek kapcsán egy helyi lakost is megkérdeztek, aki elmesélte, hogy milyen komoly problémákkal kell szembenézniük A mi kis falunk stábja miatt.
Nekünk a hozadéka az, hogy a hétvége, a turizmus az brutál, de a hétköznapokban az óvodába is korlátozva tudunk feljutni. Súlyos fél órákat kell rászámolni az életemre, amikor forgatási időszak van, illetve hajnal 3-kor már sípol a teherautó a technika miatt, hogy reggelre kész legyen. Ünnepnapokon nagyon sokan jönnek, de napi szinten akár autóval is körbejárják, és mivel ez egy zsákfalu, egy hétvégi napon az a körülbelül 500 autó nagyon sok
– mesélte a megdöbbentő részleteket Kincses Dávid.
A Bochkor csapata a sorozat felvétel vezetőjét is megkérdezte a téma kapcsán, aki részben elismerte a Dávid által felhozott vádakat, aminek kapcsán a műsorvezetők úgy érzik az RTL-nek segítenie kellene a helyieket.
„Nagyon kemény, sajnálom! Gondolj bele, hogy van egy kis falu, 291 lakó, és beérkezik egy olyan tömeg, aminek az a vonzata, hogy nincsen hétvégéd. Ha abban a faluban, ahol én lakom ez megtörténne, én aznap elköltöznék, ebben biztos vagyok. Nem élnék úgy egy percet sem, hogy turisták benézegetnek az udvaromra” – akadt ki Risztov Évi.
Olvastam Kapitány Ivánnak egy nagyon cinikus megjegyzését ezzel kapcsolatban, hogy a falu kovácsolhatna előnyt is ebből. De elképzeltem, hogy ha emléktárgyakat vagy ilyesmiket, mondjuk egy Pajkaszeges bögrét árulna valaki, akkor az RTL úgy perelné sz*rrá, hogy csak néz
– fejtegette Bochkor.
„Ezek az emberek nem a showbizniszben élnek, eddig még a turizmus is kerülte őket, tehát ha ezt komolyan gondolja bárki is, hogy ebből hasznot lehetne húzni, akkor ebben segítséget kéne nyújtani a falubélieknek, és lehet, hogy nagyobb kedvük lenne hozzá” – mondta ki végül.
