Pápai Joci mindenkit szavazásra buzdít: "Mindennél nagyobb a tét"

Sorsdöntő választásra készül az ország, és erre Pápai Joci is felhívta a figyelmet. Az énekes a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban mondta el először a véleményét a háborúról és arról, hogy szerinte milyen vezetőre van szüksége Magyarországnak ebben a háborúkkal teli forrongó világban.
A műsorban Pápai Joci kifejtette, hogy nem érti azokat az ellenzéki vezetőket és szavazókat, akik arról beszélnek, hogy nincsen semmilyen háborús fenyegetettség, sőt, egyesek még magát a háborút is tagadják.
„Azt mondják, hogy nincs háború?! De gyerekek! Mellettünk négy éve dúl és a Közel-Keleten is úgy lövik egymásra a rakétákat, ahogy én beleiszom ebbe a vízbe itt az asztalon.”
Nekünk most olyan vezető kell, aki mindenkivel jóban van. Orbán Viktor ilyen. Ő a világ legjobb politikusa egyébként. Bennem ebben a tekintetben nincs kérdés. Van egy ember, aki a béke és biztonság megteremtője. Van ennél nagyobb erény?
– mondta Pápai Joci a műsorban.
A háborús fenyegetettségről Magyarország miniszterelnöke többször is kendőzetlenül beszélt, és arra is felhívta mindenkinek a figyelmét, hogy az európai vezetők egy hatalmas háborúra készülnek. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter ezt a nyilvánosság előtt rendre elbagatellizálta, sőt sokszor tagadta is. A nemrég kiszivárgott hangfelvételen azonban még ő is beismeri, hogy óriási háború készül.
Így is az lesz. G*ci nagy háború lesz
– ismerte be Magyar Péter a háborús fenyegetettséget a kiszivárgott hangfelvételen.
Orbán Viktor azonban azon dolgozik, hogy ebből a háborúból hazánk kimaradjon. Pápai Joci bízik benne, hogy ez sikerül neki, ugyanis a legnagyobb rémálma válna valóra, ha az országunk is belesodródna a háborúba.
„Talán az a legijesztőbb ebben az egészben, hogy a mostani generáció már meg sem rezzen, ha csak beszélgetés szintjén említjük a háborút. Ezt látom a fiamon és a lányomon is. Miközben, ha a feleségemmel megnézünk mondjuk egy II. világháborús dokumentumfilmet, mindig az a legmegrázóbb, amikor látjuk, hogy a szülők búcsúznak a fiaiktól a vonatállomásokon. Ilyenkor tudjuk, hogy mi erre soha nem lennénk képesek. Az, hogy elengedd a gyerekedet a háborúba úgy, hogy talán soha többé nem látod, talán a legijesztőbb dolog a világon. Ha életemben féltem valamitől, az az, hogy a gyerekemet, vagy akár engem besoroznak és el kell mennem harcolni” – mondta Hajdú Péternél.
Pápai Joci a március 15-ei Békemenet utáni ünnepségen nyíltan kiállt a béke mellett, amikor Pataky Attila, Radics Gigi, Dér Heni, Curtis és Takáts Tamással elénekelte a Nemzeti dal megzenésített feldolgozását. Most pedig, az április 12-ei választások előtt a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, mennyire fontos minden magyar állampolgárnak élnie a szavazati jogával, hiszen a tét óriási.
„Egy fontos dologról szeretnék beszélni egy pár mondatot nektek, mégpedig az április 12-vel kapcsolatosan. El kel menni most szavazni, mindennél nagyobb a tét. Hiszen az ország jövője a ti kezetekben is van, ne hagyjuk másra a döntést. Nagyon szeretném, hogy már vége legyen ennek az időszaknak, és mindenki újra békességben és szeretetben tudna élni egymással, úgyhogy ez mindenki számára már egy megterhelő időszak. De vasárnap azért menjetek el szavazni”– mondta a közösségi oldalán Pápai Joci.
