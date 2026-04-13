Oláh Gergő valóra váltotta az álmát – Megható dolgot tett az énekes!

Nemcsak lehetőség volt a TV2 A mi történetünk Oláh Gergő számára, hanem egy út is ahhoz, hogy felfedje a személyesebb oldalát.

Oláh Gergő A mi történetünk adásában mesélt a projektjéről

(Fotó: hot! magazin/TV2)

Oláh Gergő családja mutatott utat az énekesnek

„Értékesnek tartom ezt a műsort, mert megmutathattam azt az oldalamat, amit nem szoktam. Nemcsak az éneklésről vagy az előadói munkáról szól, hanem arról is, hogy mennyire fontosak nekem a hétköznapi családi értékek. Az inspirálásról szól, és számomra ez az egyik legkedvesebb dolog” – kezdte az előadó.

A műsorban egy fontos projektet kezdeményezett, amelynek a gondolata már régen megszületett Gergőben.

„Szerettem volna visszamenni abba a közegbe, ahonnan jöttem, és felkarolni azokat a fiatalokat, akik olyan hátrányos helyzetből indulnak, mint régen én. Egy rég dédelgetett álmom vált valóra ezzel.”

Oláh Gergő származása és családja sokat adott az énekesnek, szeretné segíteni a neház sorsű fiatalokat

Példát szeretne mutatni az énekes

Az Erős Jövőt alapítvány célja, hogy nehéz sorsú fiatalokat támogasson – roma és nem roma közösségeket egyaránt.

„Küldetésem, hogy a fiataloknak megmutassam: nem szabad beletörődniük a jelenbe, mert lehet másképp élni! Szeretnék példát mutatni nekik, hogy ne elégedjenek meg azzal, amijük van, hanem merjenek többre vágyni, tanuljanak, és fejlesszék magukat; ebben fog segíteni az Erős Jövőt alapítvány.”

Hosszú távon szeretne segíteni

Gergő célja nem az egyszeri támogatás, hanem a hosszú távú segítség.

„Nemcsak egy alkalommal szeretnék jelen lenni az emberek életében, hanem rendszeresen. Motivációs és gondolkodásformáló programokkal készülünk, mert ezekkel lehet leginkább elérni, hogy a fiatalok kitörjenek a szegény körülmények közül. Többet akarok adni az embereknek a zenénél, hisz úgy gondolom, ha valaki híres, ismert lesz, felelőssége, hogy ezt használja mások megsegítésére is.”