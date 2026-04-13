Oláh Gergő valóra váltotta az álmát – Megható dolgot tett az énekes!

Nemcsak lehetőség volt a TV2 A mi történetünk Oláh Gergő számára, hanem egy út is ahhoz, hogy felfedje a személyesebb oldalát.
„Értékesnek tartom ezt a műsort, mert megmutathattam azt az oldalamat, amit nem szoktam. Nemcsak az éneklésről vagy az előadói munkáról szól, hanem arról is, hogy mennyire fontosak nekem a hétköznapi családi értékek. Az inspirálásról szól, és számomra ez az egyik legkedvesebb dolog” – kezdte az előadó.
A műsorban egy fontos projektet kezdeményezett, amelynek a gondolata már régen megszületett Gergőben.
„Szerettem volna visszamenni abba a közegbe, ahonnan jöttem, és felkarolni azokat a fiatalokat, akik olyan hátrányos helyzetből indulnak, mint régen én. Egy rég dédelgetett álmom vált valóra ezzel.”
Az Erős Jövőt alapítvány célja, hogy nehéz sorsú fiatalokat támogasson – roma és nem roma közösségeket egyaránt.
„Küldetésem, hogy a fiataloknak megmutassam: nem szabad beletörődniük a jelenbe, mert lehet másképp élni! Szeretnék példát mutatni nekik, hogy ne elégedjenek meg azzal, amijük van, hanem merjenek többre vágyni, tanuljanak, és fejlesszék magukat; ebben fog segíteni az Erős Jövőt alapítvány.”
Gergő célja nem az egyszeri támogatás, hanem a hosszú távú segítség.
„Nemcsak egy alkalommal szeretnék jelen lenni az emberek életében, hanem rendszeresen. Motivációs és gondolkodásformáló programokkal készülünk, mert ezekkel lehet leginkább elérni, hogy a fiatalok kitörjenek a szegény körülmények közül. Többet akarok adni az embereknek a zenénél, hisz úgy gondolom, ha valaki híres, ismert lesz, felelőssége, hogy ezt használja mások megsegítésére is.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.