"Együtt mindent megoldunk" – Áprilisban érkezik Novák Heni második gyermeke

Magyarországon színésznőként volt ismert, 16 éve az Egyesült Államokba érkezve egy ideig ugyanezen a pályán mozgott. Több sorozatban és filmben is játszott, amikor megismerte élete szerelmét, aki mellett új hivatásra is szert tett. Jason Hastingsszel együtt végezték el az ingatlanosképzőt, azóta is főleg Los Angelesben adnak-vesznek luxusingatlanokat, ám néhány éve már a texasi Austin az otthonuk. Kettejük történetében az a legszebb, hogy Novák Henit nemcsak a szerelem és a munka köti össze Jasonnel, de a közös kislányuk, a háromesztendős Kingsley is, akinek áprilisban húga születik.

Novák Heni gyerekeivel közösen ünnepelhet idén! Igaz, egyikük még a pocakjában van (Fotó: archív / hot! magazin)

Novák Heni férjével a legkülönlegesebb karácsonyra készül

– Az idei karácsonyunk igen különleges, mivel a második babámmal a szívem alatt ünnepelek, és nemcsak a párom meg a lányom tart velem, de tíz év után ismét az anyukám is – kezdte Heni. – Én nem vagyok nagy karácsonyozós, de ez itt egy másik kultúra, és megértem, hogy itt mások a hagyományok, mint amiket én hoztam otthonról. Csakhogy szerintem a túlzásokban elvész a lényeg, ami az együttlét. Gyerekkoromban apu és anyu folyton dolgoztak, csak karácsonykor nem: olyankor egész nap négyesben voltunk, amit az öcsémmel imádtunk! Jasonnel is sokszor hétvégente is melózunk, néha Kingsley-t is visszük. Ám ünnepek alatt itt is szünetelnek a bankok, a hivatalok, szóval nem kell elrohannunk házat mutatni!

Novák Heni Jóban Rosszban-os szereplése után teljesen új életet kezdett külföldön (Fotó: archív / hot! magazin)

Az austini házukban már Hálaadás óta áll a feldíszített karácsonyfa, januárig úgy is hagyják. Novák Henriett gyerekkorában a szüleik csak szenteste napján varázsolták a kislányuk és a kisfiuk szeme elé a fát, amit a Jézuska hozott.

– Itt Amerikában 25-én reggel van ajándékbontás, de magyar szokás szerint Kingsley már 24-én este kinyithat egy csomagot – mesélte az édesanya. – Izgatottan várom az új évet, leginkább az áprilisban születő babánkat! Az érkezése boldoggá fogja tenni a hétköznapjainkat, még a munkánkat is, ugyanis Jasonnel sok új munkaötletünk vár megvalósításra. Az a legfontosabb, hogy egészségünk legyen; együtt minden mást megoldunk.