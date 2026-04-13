Micsoda hír! Kovács Áron bejelentette, óriási az öröm!

Alighogy véget ért A Nagy Duett, ahol Kovács Áron Gesztesi Pankával egészen a döntőig menetelt, figyelmét máris egy sokkal fontosabb dolog köti le: ismét apa lesz. Az énekes és műsorvezető ugyanis legújabb Instagram-posztjában pár csodás fotó megosztásával közölte követőivel: bővül a Kovács család, miután szerelme, Zsófia ismét áldott állapotban van.
A legnagyobb áldás a világon az, hogy boldog családban élhetek. Ez az egyetlen valóság számomra. Minden más csak puszta élmény, jóleső, izgalmas semmiség. Eddig öten éltünk egy fedél alatt, utaztunk egy autóban, torlódtunk össze a fürdőszobában, de kicsi rakás nagyot kíván! Nemsokára bővül a családunk egy kislánnyal, ezzel még gazdagabbak, boldogabbak és persze, elfoglaltabbak is leszünk
- kezdte érzelmes posztját, majd így folytatta:
A család számomra szent, ezért a jövőben továbbra sem fogok terhelni senkit a magánéletemmel, de ezt a Jóhírt szerettem volna én megosztani veletek. Négygyerekes, kamaszlelkű, anyaszívű, szerelmes Apuka leszek/vagyok! És ha bárki aggódna, hogy hogy bírom-e majd, nyugi - ahogy Stallone mondta 50 pluszosan a Rockyban: „Van még a pincében!!!” Remélem, boldogságunk átszáll rátok is, ölel benneteket a Kovács család!
