Leesett a rajongók álla: világsztárok társaságában látták Noszály Sándort

Nem semmi fotót osztott meg a közösségi oldalán Noszály Sándor. Az egykori teniszcsillag nehéz időszakon van túl, miután több mint egy évvel ezelőtt súlyos depresszióba zuhant, és hónapokig nem lehetett tudni, pontosan mi baja van. Mára túl van a mélyponton, mi több, egyre bátrabban beszél a betegségéről. Ezúttal, mindamellett, hogy felidézte élete egyik legemlékezetesebb napját, Noszály Sándor azt is elárulta, a depresszió már akkoriban maga alá temette őt.

Képzeljétek, ez volt az első alkalom, amikor mély depresszióba zuhantam a válásom után, 2014-ben

- kezdte a bejegyzését Instagramon Noszály Sándor, mialatt a csatolt fotón Winkler Péter és Leonardo DiCaprio társaságában látható.

Ennek ellenére az életem egyik legemlékezetesebb napja marad. Winkler Péter barátommal és Leonardo DiCaprióval alkottunk egy csapatot (beach-röplabda), Novak Djokovic, Gerard Butler és egy szerb teniszező ellen játszottunk, és óriási küzdelemben döntő szett, 21-19-re nyertünk. Meccslabdánál még egy óriásit vetődtem is, azzal nyertük meg: Oscart nem kapott érte Leo, de nagyon örült a győzelemnek

- tért ki a részletekre ezután az egykori sportoló.

Ezen a napon találkoztam először Gerard Butlerrel, aki később a tanítványom és barátom lett. Ha közelebbről megnézitek a szememet, láthatjátok azt a tompa tekintetet, ami a depressziós emberekre jellemző

- emelte ki Noszály Sándor, majd hozzátette, a már készülő könyvében nagyon sokat fog írni arról a hosszú küzdelemről, ami végigkísérte a 2014-től 2020-ig tartó időszakot, amit a betegsége kialakulása után átélt, miközben világsztárokat és nagyon értékes embereket edzett.

