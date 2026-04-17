Kigyulladt egy kamion, kilométeres a torlódás az M0-son

Az M0-s autóút és M31-es autópálya csomópontjában korábban kigyulladt egy kamion. Az M31-esről nem lehet az M0-s autóút M5-ös felé vezető oldalára lehajtani, mert az ágat lezárták, a forgalmat elterelik az M3-as felé vezető oldalra és az 55-ös jelű Nagytarcsa csomópontban megfordulva lehet a másik irányba közlekedni. Az M31-es autópályán 4 km-es a torlódás - írja az Útinform, ahol további közlekedési információkat is megosztottak.

Forgalmi és közlekedési információk: több helyen is hatalmas a torlódás

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-s autóút között kiépített terelésben az 50-es km-től a 20-as km-ig torlódik a forgalom a külső sávban. Aki személyautóval van és a főváros a célja, annak érdemes a belső sávot választania.



Az M0-s autóút keleti szektorában, Maglódnál, az M3-as autópálya felé vezető oldalon egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött. A 45-ös km-nél a legbelső sávot zárták le.



Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így

- az M3-as autópályán, Mogyoródnál, valamint a bevezető szakaszon,

- a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól,

- valamint az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán.



Pest vármegyében, a 31121-es jelű Boldog bekötő úton, az 2-es és a 3-as km között félpályás útlezárás van érvényben várhatóan péntekig.