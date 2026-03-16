"A sötét napok után mindig felragyog a fény" - 54 éves lett Noszály Sándor

Inspiráló gondolatokkal ünnepelte a születésnapját Noszály Sándor. Az egykori teniszező a közösségi oldalán tekintett vissza eddigi életére, mialatt rengeteg nosztalgikus fotót is megosztott a rajongóival.

Noszály Sándor ma ünnepli a születésnapját

54 éves lettem

– jelentette be Noszály Sándor.

Az egykori kiváló teniszező ezután visszatekintett eddigi életére és annak mérföldköveire. Részletezte a sport utáni misszióját és azt, hogyan segíti a mai napig a sorstársait. Célja, hogy a jövőben őszintébben merjenek beszélni az emberek a pszichés betegségekről és hamarosan megjelenő könyvében az eddig megtett útjáról és tapasztalatairól is mesélni fog.

Azt hiszem, innen visszatekintve azt mondhatom: áldott életem van! Édesapám nyomdokain lépdelve két olimpián is részt vehettem, a sportkarrierem által pedig eljutottam a világ számos csodálatos pontjára. Még Hollywoodba is, ahol találkoztam a kedvenceimmel, dolgozhattam és játszhattam velük, ami egy életre szóló emlék marad. Voltam egy kis ideig médiaszereplő is, kipróbáltam magam sok területen, de végül mindig a tenisz nyert. Az oktatás, a fiatalok kinevelése, az aktív létezés számomra a legnagyobb inspiráció a mai napig. A sport utáni misszióm pedig most az, hogy segítsek a sorstársaimnak. Azoknak, akik hozzám hasonlóan megjárták a magasságokat és a mélységeket is

- emelte ki.

A sötét napok után mindig felragyog a fény. Sunnyként [derűs, jókedv] a név kötelez. Ezért hívtam életre a StigmaNOt, amelynek célja, hogy őszintén beszéljünk a pszichés betegségekről, hogy végre ne legyen tabu téma a mentális egészség és az önismeret

- tette hozzá.

Erről is mesélek majd bővebben a hamarosan megjelenő könyvemben, meg persze arról a fantasztikus útról, amit eddig megtettem... És még nincs vége

- zárta a bejegyzését Noszály Sándor.