Nem az ő napja volt: menekülés közben gázolták el a tolvajt Kecskeméten

kecskemét
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 08:40
tolvajmenekülésrendőrség
Lopott bankkártyával próbált fizetni. A fiatal férfit később a járőrök elfogták, menekülés közben pedig még el is sodorta egy autó.
Finoman szólva sem alakult szerencsésen annak a 25 éves férfinak Kecskeméten, aki lopott bankkártyával próbált fizetni egy bevásárlóközpont egyik drogériájában április 15-én, majd, a tranzakció sikertelenségét követően a kártyát egy közeli kukába dobta. Az eladók azonban résen voltak, és a járőrök is gyorsan a helyszínre érkeztek, hogy előállítsák a tolvajt.

Hiába futott: menekülés közben gázolták el a kecskeméti tolvajt 

Menekülés közben gázolták el a tolvajt Kecskeméten 

A biztonsági kamerák felvételei alapján a férfit gyorsan azonosították, majd a bevásárlóközpont közelében meg is találták. A tettes, amikor észrevette a rendőröket, futva próbált kereket oldani, azonban, a nagy sietségben az úttestre lépett, ahol egy jármű elsodorta. Szerencséjére csak könnyebb sérüléseket szenvedett, a baleset előidézése miatt viszont még helyszíni bírságot is kapott.

A rendőrök ezután kiderítették, hogy a bankkártyát a tolvaj két órával korábban egy nyitva hagyott gépjárműből nyúlta le. A járműben lévő pénztárcában 22 ezer forint és 70 euró készpénz is volt. A tulajdonos a hiányt a rendőri intézkedéssel egy időben észlelte, így a nem kellett sokáig nélkülöznie az értékeit. Arra is fény derült, hogy a férfi, a sikertelen bolti fizetést megelőzően, egy automatából is megkísérelt pénzt felvenni, ez azonban nem sikerült, majd, mialatt a ruházatát átvizsgálták, a járőrök alufóliába csomagolt, kábítószergyanús fehér por maradványait is megtalálták.

A 25 éves férfit lopás, csalás és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását - írja a Police.hu.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
