Nem az ő napja volt: menekülés közben gázolták el a tolvajt Kecskeméten

Finoman szólva sem alakult szerencsésen annak a 25 éves férfinak Kecskeméten, aki lopott bankkártyával próbált fizetni egy bevásárlóközpont egyik drogériájában április 15-én, majd, a tranzakció sikertelenségét követően a kártyát egy közeli kukába dobta. Az eladók azonban résen voltak, és a járőrök is gyorsan a helyszínre érkeztek, hogy előállítsák a tolvajt.

Menekülés közben gázolták el a tolvajt Kecskeméten

A biztonsági kamerák felvételei alapján a férfit gyorsan azonosították, majd a bevásárlóközpont közelében meg is találták. A tettes, amikor észrevette a rendőröket, futva próbált kereket oldani, azonban, a nagy sietségben az úttestre lépett, ahol egy jármű elsodorta. Szerencséjére csak könnyebb sérüléseket szenvedett, a baleset előidézése miatt viszont még helyszíni bírságot is kapott.

A rendőrök ezután kiderítették, hogy a bankkártyát a tolvaj két órával korábban egy nyitva hagyott gépjárműből nyúlta le. A járműben lévő pénztárcában 22 ezer forint és 70 euró készpénz is volt. A tulajdonos a hiányt a rendőri intézkedéssel egy időben észlelte, így a nem kellett sokáig nélkülöznie az értékeit. Arra is fény derült, hogy a férfi, a sikertelen bolti fizetést megelőzően, egy automatából is megkísérelt pénzt felvenni, ez azonban nem sikerült, majd, mialatt a ruházatát átvizsgálták, a járőrök alufóliába csomagolt, kábítószergyanús fehér por maradványait is megtalálták.

A 25 éves férfit lopás, csalás és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását - írja a Police.hu.