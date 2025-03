Nem akárkivel fotózták le az éjszakában Noszály Sándort

Nem túlzás, hogy Noszály Sándor tavaly a poklok poklát élte át, egészen addig, amíg ki nem derült, milyen mentális betegségben szenved, és meg nem kapta rá a megfelelő kezelést, ellenőrzött, kórházi körülmények között.

Noszály Sándor beteg, de kezelik bipoláris zavarát (Fotó: Magyar Nemzet)

No, de hogy is kezdődött Noszály Sándor kálváriája? Az egykori profi teniszező még tavaly ősszel kezdett el roppant aggasztóan viselkedni, az RTL verekedős műsorában például teljesen összefüggéstelenül beszélt a kamerák előtt. Pár nappal később már az Egyesült Államokból adott magáról hírt, ám videóbejegyzései egyre riasztóbbá váltak: úgy tűnt, Sándor kezdi elveszíteni a kapcsolatot a valósággal. Végül a tengerentúlon le is tartóztatták, majd a testvére hazahozatta, így került Budapesten az egyik neves pszichiátriára.

Noszály Sándor testvére, Andrea közleményt adott ki, miután az öccse már jó kezekben volt. Mint kiderült, Noszály Sándor betegsége nem más, mint a bipoláris zavar, kezelését szakorvosok irányításával azonnal, már tavaly ősszel megkezdték. Azt is elmondta, hogy Sanyi egy kifejezetten kritikus időszakát élte át azokban a napokban, ez váltotta ki a rohamszerű ámokfutást. Egy hónap után végül a korábbi teniszcsillag elhagyhatta a pszichiátriát, sikerült újra beállítani a gyógyszereit, családja körében folytatta a gyógyulást, ami azóta is tart.

Noszály Sándor mellett kitartottak a barátok

Noszály Sándor állapota mostanában egyre biztatóbbnak tűnik. Nem elég, hogy az egykori Nagy Ő munkát kapott, a BTC Tenisz Akadémia szakmai stábját erősíti, Instagramra feltöltött képei alapján egyre gyakrabban van emberek között, egyre többször mozdul ki, és a barátok is kitartottak mellette. Egy 24 órán át elérhető Instagram-történetében például Mester Tamással vett részt egy szülinapi buliban.

Noszály Sándor állapota egyre jobb, ami barátainak is köszönhető (Fotó: Instagram)

Dr. Drelyó Ágnes pszichológus elmondta a Borsnak: a barátok szerepe rendkívül fontos egy ilyen gyógyulási folyamatban.

„Elképesztően sokat tud segíteni, ha a barátok a mentális problémákkal küzdő egyén mellett állnak, és biztosítják őt a támogatásukról. Ez a szerencsésebb eset, olyan is előfordul ugyanis, hogy a közeli ismerősök, barátok elfordulnak a nehéz időszakot átélő személytől. Bizony megesik, hogy a környezet egész egyszerűen elfárad, és kivonják magukat a dolgokból, hátrébb lépnek két lépést. Ilyenkor egy nagy beszélgetés segíthet, de sajnos arra is fel kell készülnie a kezelt személynek, hogy kissé elmagányosodik” - árulta el a Borsnak a szakember.