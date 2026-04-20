Szabadnapján mentett életet egy rendőrnő és egy ápolónő Gyöngyösön

Példaértékű helytállásról tett tanúbizonyságot Fodor Nóra Katalin, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság rendőrnője, aki még szabadnapján sem habozott segíteni egy bajba jutott emberen.

A rendőrnő ellátta a sebesültet, amíg megérkeztek a mentők / Illusztráció: KLAUDIA RADECKA / AFP

Habozás nélkül segített a szabadnapos rendőrnő

Április 17-én, a délutáni órákban Gyöngyös belvárosában, a Koháry utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél haladt autójával, amikor észrevett egy földön fekvő idős férfit. Azonnal félreállt, majd a közelben tartózkodókkal együtt a sérült segítségére sietett.

A férfi súlyos állapotban volt, fejsérülést szenvedett, vérzett, és nehezen kapott levegőt. A rendőrnő gyorsan felmérte a helyzetet, és a jelenlévők segítségével stabil oldalfekvésbe helyezte, miközben folyamatosan tartották a kapcsolatot a segélyhívóval.

Nem sokkal később egy szintén szabadnapos ápolónő is csatlakozott hozzájuk, így együtt látták el a sérültet egészen addig, amíg a mentők meg nem érkeztek. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai ezt követően átvették az ellátást, majd kórházba szállították a férfit további vizsgálatokra - olvasható a Heves vármegyei rendőrség bejegyzésében.