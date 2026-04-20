Szabadnapján mentett életet egy rendőrnő és egy ápolónő Gyöngyösön

Példaértékű helytállásról tett tanúbizonyságot Fodor Nóra Katalin, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság rendőrnője, aki még szabadnapján sem habozott segíteni egy bajba jutott emberen.
Április 17-én, a délutáni órákban Gyöngyös belvárosában, a Koháry utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél haladt autójával, amikor észrevett egy földön fekvő idős férfit. Azonnal félreállt, majd a közelben tartózkodókkal együtt a sérült segítségére sietett.
A férfi súlyos állapotban volt, fejsérülést szenvedett, vérzett, és nehezen kapott levegőt. A rendőrnő gyorsan felmérte a helyzetet, és a jelenlévők segítségével stabil oldalfekvésbe helyezte, miközben folyamatosan tartották a kapcsolatot a segélyhívóval.
Nem sokkal később egy szintén szabadnapos ápolónő is csatlakozott hozzájuk, így együtt látták el a sérültet egészen addig, amíg a mentők meg nem érkeztek. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai ezt követően átvették az ellátást, majd kórházba szállították a férfit további vizsgálatokra - olvasható a Heves vármegyei rendőrség bejegyzésében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.