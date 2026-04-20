Háromféle rákot diagnosztizáltak egy nőnél, miután megtudta, hogy 30 évig csalta őt a férje

Egy fiatal nő élete összeomlott, amikor többféle rákot diagnosztizáltak nála, miután elkapott egy gyakori, nemi úton terjedő betegséget.

Férje hűtlensége okozta az anyuka rákját

A négygyermekes anya szeretne megkímélni másokat attól a fájdalomtól, amin ő keresztülment -szerinte egy vakcina megelőzhette volna a rákos megbetegedések kialakulását.

Eileen McGill Fox összeomlott, amikor megtudta, hogy férje 30 éven át hűtlen volt hozzá. Miután erre fény derült, azonnal egy helyi egészségügyi klinikára ment, hogy szexuális úton terjedő fertőzésekre szűrést végeztessen.

A szifilisz, a gonorrhoea és a HIV-tesztje szerencsére negatív lett, így megkönnyebbült, és azt gondolta, nincs fertőzése. Azonban 12 hónappal később, egy éves kenetvizsgálat után közölték vele, hogy pozitív lett a humán papillomavírusra (HPV).

Ez egy gyakori, nemi úton terjedő fertőzés, amelyet a szokásos szűrővizsgálatok nem mindig mutatnak ki. Az NHS szerint a be nem oltott emberek több mint 70 százaléka elkapja élete során.

Megdöbbentő módon mindössze két hónappal később Foxnál szeméremtestrákot diagnosztizáltak, majd 2019-ben méhnyakrákot is. 2023-ban pedig végbélrákot is találtak nála.

Foxot különösen frusztrálta, amikor rájött, hogy a rákos megbetegedések nagy része megelőzhető lett volna egy vakcinával, amelyet nem kaphatott meg mert házas volt, gyermekei voltak, és nem gondolta, hogy szüksége lehet rá.

Az anyua azóta méheltávolításon és számos megterhelő kezelésen esett át, amelyek során eltávolították a daganatokat és a rákmegelőző sejteket.

Ha ez megtörténhet egy 30 éve házas nővel, akkor bárkivel megtörténhet

- mondta Fox hozzátéve, hogy négygyermekes anyaként, aki másoknak akarta szentelni az életét, most a gonosz vírusnak a célpontjává vált. (LadBible)