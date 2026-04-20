Jön A nagy pénzrablás folytatása! Mit művel most Berlin? – Itt a hivatalos dátum

A Netflix ezúttal A nagy pénzrablás rajongóknak kedvez. Érkezik a franchise legújabb darabja, a Berlin és a Hermelines hölgy, mely május 15-től lesz elérhető a streaming-szolgáltató kínálatában, a megszokott arcok mellett pedig új szereplőkkel is megismerkedhetünk. A Berlinről szóló korábbi, 2023-ban indult széria folytatása időben továbbra is A nagy pénzrablás cselekménye előtti eseményeket mutatja be.

A közel 10 éves A nagy pénzrablás továbbra is hatalmas rajongótáborral rendelkezik a Berlin sorozatnak köszönhetően (Fotó: Netflix)

Berlin újra akcióban: Sevillában folytatódik a széria

A nagy pénzrablás 2017-es debütálása óta hatalmas rajongótábornak örvend. A Netflix kiemelt sorozatai között foglal helyet lassan 10 éves indulásától kezdve, a sikerre való tekintettel pedig született egy előzménysorozat is, mely a Pedro Alonso által alakított Berlin karakterére fókuszál. A Berlin sorozat még A nagy pénzrablás cselekménye előtti időben játszódik Párizsban. A most érkező Berlin és a Hermelines hölgy szintén egy festői szépségű európai városba kalauzolja a nézőket, a spanyolországi Sevillába.

Berlin a párizsi balhé után ismét összegyűjti a csapatot és az évszázad akciójára készül. A reneszánsz zseni Leonardo Da Vinci Hermelines hölgy című egyik leghíresebb festményét tervezi meglovasítani. Azonban kiderül, hogy jóval többről van szó, mint a világ egyik legértékesebb festményének eltulajdonításáról. A valódi célpont a málagai herceg és felesége, akik abban a hitben élnek, hogy képesek akaratuk szerint zsarolni Berlint. Ahogy ez a korábbi sorozatokból kiderült, jóval korábban kell felkelni ahhoz, hogy valaki keresztbe tudjon tenni Berlinnek, így kezdetét veszi a hamisítatlan tömény akciókaland tele autósüldözéssel, jachtokkal és szünet nélküli fegyverropogással.

A szériát hatalmas várakozás előzte meg, hasonlóan a nemrég debütált Éjjeli ügynökhöz, de reméljük, Berlin jobb visszajelzéseket kap majd, mint a kémszéria harmadik évada.

Pedro Alonso spanyol színész tovább garázdálkodik Berlin szerepében (Fotó: Nacho Lopez)

Berlin sorozat: régi ismerősök és új arcok

A franchise korábbi színészgárdájából ismét visszatér Michelle Jenner (Keila), Tristán Ulloa (Damián), Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña Fernández (Roi) és Joel Sánchez (Bruce). Újdonsült bandatagként csatlakozik hozzájuk Inma Cuesta Candela szerepében, akit az Amit magad mögött hagysz sorozat főszerepéből ismerhetnek a nézők. A málagai hercegi párt José Luis García-Pérez és Marta Nieto alakítják. A forgatókönyvet többek között a korábbi szériákat is jegyző Esther Martínez Lobato és Alex Pina jegyzik, a rendezői széket pedig David Barrocal, Albert Pintó és José Manuel Cravioto osztják meg egymás között.