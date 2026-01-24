Hoppá! Ismert influenszer lakásában húzza meg magát a válás után Nagy Bogi

Szívfacsaró hír sokkolta a bulvárrajongókat: Nagy Bogi válása mindenkit megdöbbentett. A 23 éves énekesnő a közösségi oldalán szűkszavú közleményben számolt be a döntésről. Magánéletéről mást nem árult el egyelőre, ám az internet népe felfedezett egy fontos részletet.

Nagy Bogi válik, költözik és teljesen új életet kezd (Fotó: Mediaworks)

Ide költözött be Nagy Bogi válása után

Bár Nagy Bogi mindig diszkrét volt a magánéletét illetően, annak idején többször jelentkezett be férjével, Nyári Marcell-lel közös otthonukból. Bogi új képein azonban lecserélődött a helyszín, ami mégis ismerős volt a rajongóknak. A rendkívül gondosan dizájnolt lakás egy népszerű influenszer, Viszkok Fruzsina otthona volt egykor. Fruzsi – aki egyébként Ember Márk felesége, Havasi Virág jó barátnője – annak idején a beköltözése minden mozzanatát levideózta és a közönsége elé tárta. Később számtalan takarítós, főzős, rendszerezős videót készített itt, a rajongók tehát jól ismerik a budapesti lakás minden pontját. Nem csoda, hogy rögtön felismerték az említett helyszínt Nagy Bogi új képein.

Viszkok Fruzi rajongóinak ismerős lehet a helyszín, ahonnan mostanában az énekesnő posztol (Fotó: Instagram/Nagy Bogi)

Ahogy arról szintén alaposan beszámolt, Viszkok Fruzsi azóta a férjével már új otthonban rakott szerelmi fészket. Arról nem beszélt nyilvánosan, mi lett az előző lakás sorsa, de a kommentelők tudni vélik.

„Nem adta el. Privát Facebookjára is kirakta, hogy bérlőt keres a lakásába” – leplezte le egy Reddit-felhasználó.

A fórumon még azt is megfejtették, honnan az ismeretség:

„Egyébként szerintem ismeri Fruzsit. Valahonnan rémlik, hogy Fruzsi oda járt lovagolni, ahová B. Nagy Réka is. Az meg köztudott, hogy Bogi és Réka barátnők. Lehet, hogy Bogi is járt oda lovagolni és megismerkedtek…” – fedte fel egy másik kommentelő.

Az biztos, hogy Nagy Bogi életében a válás után most új szakasz nyílik, a különköltözés pedig ezek szerint megtörtént. S hogy más fronton is továbblépett-e? A kommentelők egy ideje már pedzegetik, hogy Nagy Bogi és BSW Matyi között több lehet, mint munkakapcsolat – de az érintettek egyelőre nem reagáltak erre.